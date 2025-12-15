امریکا میں بغیر ڈرائیور چلنے والی ٹیکسی میں بچے کی پیدائش

خاتون نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جانے کے لیے Waymo robotaxi بک کی تھی

ویب ڈیسک December 15, 2025
سان فرانسسکو، امریکا میں ایک بہت ہی نایاب اور دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے جہاں ایک عورت نے بغیر ڈرائیور چلنے والی خودکار ٹیکسی میں ہی بچے کو جنم دیا۔ 

سان فرانسسکو میں ایک خاتون Waymo نامی خودکار ڈرائیور ٹیکسی میں اسپتال جاتے ہوئے بچے کو جنم دے بیٹھی۔ 

خاتون نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا جانے کے لیے Waymo robotaxi بک کی تھی، لیکن راستے میں لیبر شروع ہوگیا۔ اپنی منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی خاتون نے گاڑی کے اندر بچے کو جنم دیا۔ 

Waymo کمپنی کی سپورٹ ٹیم نے گاڑی کے اندر غیر معمولی صورتحال محسوس کی جس پر ٹیم نے مسافر سے رابطہ کیا اور 911 ایمرجنسی کو اطلاع دی۔ اس دوران گاڑی خود بخود چلتی رہی اور ماں اور بچہ دونوں کو محفوظ طریقے سے اسپتال پہنچایا گیا۔ 

اسپتال کی انتظامیہ نے تصدیق کی کہ ماں اور بچہ دونوں محفوظ ہیں اور انھیں طبی امداد فراہم کی کی جارہی ہے۔
