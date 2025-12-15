پاکستان نے پہلی بار بین الاقوامی ٹیلی سرجری کا سنگِ میل عبور کر لیا

ایسی لیب کا بھی افتتاح کیا گیا ہے جہاں میڈیکل طلبہ کو مینیکنز کے ذریعے عملی تربیت دی جائے گ

ویب ڈیسک December 15, 2025
facebook whatsup

پاکستان نے پہلی بار بین الاقوامی ٹیلی سرجری کا سنگِ میل عبور کر لیا۔ کراچی کے لیاری جنرل اسپتال میں ٹیلی روبوٹک سرجری کے ذریعے مریضہ کا گائناکولوجی آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا۔

کویت میں موجود ڈاکٹروں نے تقریباً 1600 کلومیٹر کی دوری سے مریضہ کا آپریشن کیا۔ سرجری کے دوران 30 میگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار کے انٹرنیٹ کا استعمال کیا گیا، جبکہ سرجن کی کمانڈ اور روبوٹ کے ردِعمل کے درمیان صرف 30 مائیکرو سیکنڈ کا فرق ریکارڈ کیا گیا۔

لیاری جنرل اسپتال مین منعقدہ تقریب میں وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو نے کہا کہ میں نے لیاری جنرل اسپتال میں جدید طبی سہولیات کا افتتاح کیا ہے، جہاں تمام معیاری سہولیات دستیاب ہیں۔ ان سہولیات میں مارچری، فارنزک سیکشن، مائیکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری اور پیتھالوجی کی جدید لیبارٹریز شامل ہیں۔

اس کے علاوہ ایک ایسی لیب کا بھی افتتاح کیا گیا ہے جہاں میڈیکل طلبہ کو مینیکنز کے ذریعے عملی تربیت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسی موقع پر لیاری جنرل اسپتال میں پاکستان کی پہلی بین الاقوامی ٹیلی روبوٹک سرجری بھی انجام دی گئی، جس میں کویت اور کراچی کے ڈاکٹروں نے مل کر لیاری جنرل اسپتال میں زیرِ علاج مریضہ کا کامیاب آپریشن کیا۔ بین الاقوامی ڈاکٹرز پاکستانی ڈاکٹروں کو ہدایات دے رہے تھے اور انہی کی نگرانی میں یہ سرجری مکمل کی گئی۔

وزیرِ صحت سندھ کے مطابق روبوٹک سرجری میں پیٹ پر چیرا نہیں لگتا بلکہ چھوٹے سوراخوں کے ذریعے کیمرہ اور آلات جسم کے اندر داخل کیے جاتے ہیں۔ اس جدید نظام کے ذریعے ٹیومر، امراضِ نسواں، گردے اور گیسٹرو اِنٹسٹائنل سرجریز بھی ممکن ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ ہر سرکاری اسپتال میں بہتر سہولیات فراہم کی جائیں، اب بہتری واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔

کراچی کا ایک اسپتال پورے شہر کے لیے سہولت بنتا ہے، جبکہ لیاری جنرل اسپتال خاص طور پر اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ پسماندہ علاقوں میں معیاری صحت کی سہولیات فراہم کی جا سکیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

ہالی وڈ کے معروف اداکار اور ان کی اہلیہ کی گھر سے لاشیں برآمد

 Dec 15, 2025 02:54 PM |
اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

اگر فلم دھرندر لیاری میں فلمائی جاتی تو مناظر کیا ہوتے؟ تصاویر وائرل

 Dec 15, 2025 02:53 PM |
ٹک ٹاکر رجب بٹ کو عدالت سے ریلیف مل گیا

ٹک ٹاکر رجب بٹ کو عدالت سے ریلیف مل گیا

 Dec 15, 2025 12:34 PM |

متعلقہ

Express News

سردیوں میں ہونٹ پھٹنے کی وجہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟

Express News

انتہائی گرمی میں رہنے والے بچوں سے متعلق تشویشناک انکشاف!

Express News

خیبرپختونخوا میں انسداد پولیو مہم کا آغاز

Express News

سال 2025 کی آخری ملک گیر انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح

Express News

پلاسٹک سے نکلنے والے کیمیکل بچوں پر کیا منفی اثرات مرتب کر سکتے ہیں؟

Express News

سردی کے موسم میں گلے کی خراش دور کرنے کے مفید گھریلو ٹوٹکے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو