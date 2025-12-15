وزیراعظم کا مسافروں کو آف لوڈ کرنے، نقل مکانی میں درپیش مشکلات کا نوٹس

حالیہ دنوں میں دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے، وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین

ذوالفقار بیگ December 15, 2025
اسلام آباد:

وزیراعظم نے مسافروں کو آف لوڈ کرنے اور نقل مکانی میں درپیش مشکلات کا نوٹس لے لیا۔

وفاقی  وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چوہدری سالک حسین کا کہنا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے خصوصی کمیٹی قائم کر دی جس کا اہم اجلاس اسی ہفتے ہوگا۔

اقوام متحدہ کے ادارے آئی او ایم کی جانب سے مہاجرین کے عالمی دن کے مناسبت سے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے سمندر پار پاکستانی چوہدری سالک حسین نے کہا کہ کسی بھی شہری کا محفوظ سفر کرنا ایک اہم معاملہ ہے، حالیہ دنوں میں دستاویزات مکمل ہونے کے باوجود مسافروں کو آف لوڈ کیا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی آف لوڈ کیا گیا جن کے پاس قانونی ویزے تھے۔

وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین نے مزید کہا کہ وزیراعظم نے اس معاملے پر خصوصی کمیٹی تشکیل دی ہے، کمیٹی لوگوں کی محفوظ مائیگریشن کے حوالے سے سفارشات تیار کرے گیاور کمیٹی کا اہم اجلاس اسی ہفتے ہوگا۔

انہوں نے کہا کہ جنوری کے آخری تک ہم ان مشکلات کے حل کے لیے تجاویز تیار کر لیں گے، محفوظ نقل مکانی سب کا بنیادی حق ہے اور ان کو محفوظ بنایا جائے گا۔

آئی او ایم کی پاکستان میں چیف آف مشن میو سیتو کا کہنا ہے کہ ہجرت لوگوں، امکانات اور ترقی کی کہانی ہے۔ جب نوجوانوں کو درست معلومات، اخلاقی راستے، اور ہنر پر مبنی مواقع تک رسائی حاصل ہوتی ہے تو وہ محفوظ راستے اختیار کرنے کے لیے بااختیار ہوتے ہیں۔

انکا کہنا تھا کہ تارکین وطن کی مدد کرنے کے عزم، خاندانوں کو محفوظ اور انفرادی ترقی کے لیے متحرک بنانا ضروری ہے۔
