فیض حمید کی سزا خوش آئند، ملک کو نقصان پہنچانے والوں کا بھی احتساب کیا جائے، شاہد آفریدی

پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا، مجھے پاکستانی فوج پر فخر ہے، کراچی میں میڈیا سے گفتگو

زبیر نذیر خان December 15, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹننٹ جنرل (ر) فیض حمید کے احتساب کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ جس نے بھی ملک کو نقصان پہنچایا اُسے کٹہرے میں لایا جائے۔

کراچی میں ایک تقریب کے بعد صحافیوں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے شاہد آفریدی نے کہا کہ ویسے یہ میرے کرنے کی بات نہیں مگر میں خوش ہوں کہ فیض حمید اور دیگر افسران کا احتساب ہورہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ پاک فوج نے احتساب کا عمل اپنے اندر سے شروع کیا ہے، اب جس نے ملک کو نقصان پہنچایا اسکا احتساب بھی ہونا چاہیے۔

شاہد آفریدی نے کہا کہ فوج میری اور الحمداللہ مجھے پاک آرمی پر فخر ہے۔

پاکستان سپرلیگ کے نئے سیزن میں دو فرنچائزز کے اضافے پر سابق کپتان نے کہا کہ پی ایس ایل میں دو ٹیموں کا اضافہ خوش اچھا ہے، ٹیموں کے اضافے سے زیادہ کھلاڑیوں کو موقع ملے گا۔

انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل ہمارا اپنا برانڈ ہے، روڈ شو پی ایس ایل کی مقبولیت کا ثبوت ہے۔

شاہد آفریدی نے مستقبل کی صورت حال کو بھانپتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں مزید تجربات کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں ورلڈ کپ کے لئے ٹیم فائنل کرلینا چاہیے، میں ذاتی طور پر عالمی کپ سے پہلے سیریز کے دوران کھلاڑیوں کی تبدیلی کے حق میں نہیں ہوں۔

سابق کپتان نے بگ بیش لیگ میں پاکستانی کرکٹرز کی شرکت پر سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اچھا ہے اس سے کھلاڑیوں کو تجربہ ملے گا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

ریسلر جان سینا کی ریٹائرمنٹ، الوداعی میچ کے جذباتی اختتام پر مداح افسردہ

Express News

پاکستان کی زینب خان نے 5ویں کیوکوشین ورلڈ کراٹے چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا

Express News

بونڈی بیچ حملہ، مائیکل وان نے بطور عینی شاہد انکشافات کردیے

Express News

انتظار کی گھڑیاں ختم، پی ایس ایل کے آغاز کی حتمی تاریخ سامنے آگئی

Express News

9 سالہ کائنات ابراہیم پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ ہے، رونق لاکھانی

Express News

اظہر محمود کا پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کے ساتھ سفر ختم

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو