اسلام آباد:
اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی (آئسیکو) نے ضروری مرمت اور معمولی ترقیاتی کاموں کے باعث وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں بجلی کی عارضی بندش کا شیڈول جاری کر دیا۔
آئسیکو کے مطابق 16 دسمبر کو صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نظام کی بہتری اور صارفین کو بہتر سروس کی فراہمی کے لیے کیے جا رہے ہیں۔
آئسیکو کی جانب سے جاری فہرست کے مطابق بجلی کی بندش سے متاثر ہونے والے علاقوں میں سی ڈی اے آفس، سروس روڈ ایسٹ، اقبال ٹاؤن، جی-6/3، اسلام آباد کلب شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سی ڈی اے پمپ، آرچرڈ اسکیم، اتھل، بابل اسلام، ایف-8، جی-9 مرکز، ایف ایچ ایس اور آئی-8/4 بھی متاثر ہوں گے۔
مزید متاثرہ علاقوں میں آئی-10/1، جی-13/1، ریلوے روڈ، ریہرا، سی ایم پاک زونگ، کُری، آئسولیشن اسپتال اور پی ایچ اے-1 شامل ہیں۔ آئسیکو کے مطابق پنڈی پوائنٹ، کوہلہ، بلاوارہ، پیرسہوا اور اس کے اطراف کی مقامی آبادی اور پارک روڈ میں بھی بجلی کی بندش متوقع ہے۔
آئسیکو نے صارفین سے اپیل کی ہے کہ وہ بجلی کی بندش کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور کسی بھی پریشانی کی صورت میں متعلقہ شکایتی مراکز سے رابطہ کریں۔