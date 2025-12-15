آسٹریلیا کی ڈومیسٹک ٹیم نیو ساؤتھ ویلز کے ایک کرکٹر پر نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کی شکایت پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ہر سطح پر کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کردی گئی۔
سڈنی مارننگ ہیرلڈ میں شائع ہونےوالی رپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز اور ایک ٹی 20 ٹیم کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی کی ایمرجنسی بورڈ میٹنگ میں رجسٹریشن منسوخ کردی گئی۔
معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے شکایت پر پولیس تحقیقات کر رہی ہے لیکن تاحال کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا ہے۔
کرکٹ نیو ساؤتھ ویلز کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ کھلاڑی کو ڈی رجسٹر کر دیا گیا ہے۔
سڈنی مارننگ ہیرلڈ میں بتایا گیا کہ یہ شکایت سڈنی کے گریڈ کلب کے کھلاڑی کی جانب سے اور حال ہی میں پہلی بار درج کرائی گئی ہے۔