نازیبا حرکات کی شکایت، آسٹریلیا کے کھلاڑی پر غیر معینہ مدت تک پابندی

پولیس تحقیقات جاری، کھلاڑی کی رجسٹریشن کینسل کردی گئی

ویب ڈیسک December 15, 2025
آسٹریلیا کی ڈومیسٹک ٹیم نیو ساؤتھ ویلز کے ایک کرکٹر پر نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرنے کی شکایت پر غیر معینہ مدت تک کے لیے ہر سطح پر کرکٹ کھیلنے پر پابندی عائد کردی گئی۔

سڈنی مارننگ ہیرلڈ میں شائع ہونےوالی رپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز اور ایک ٹی 20 ٹیم کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی کی ایمرجنسی بورڈ میٹنگ میں رجسٹریشن منسوخ کردی گئی۔

معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے شکایت پر پولیس تحقیقات کر رہی ہے لیکن تاحال کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا ہے۔

کرکٹ نیو ساؤتھ ویلز کے ترجمان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ کھلاڑی کو ڈی رجسٹر کر دیا گیا ہے۔

سڈنی مارننگ ہیرلڈ میں بتایا گیا کہ یہ شکایت سڈنی کے گریڈ کلب کے کھلاڑی کی جانب سے اور حال ہی میں پہلی بار درج کرائی گئی ہے۔
