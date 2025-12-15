بہار کے وزیراعلیٰ کی مسلم ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی بیہودہ کوشش؛ ویڈیو وائرل

بہار کے وزیراعلیٰ نتیش کمار ڈاکٹرز ایک تقریب میں تقرری نامے تقسیم کررہے تھے

بہار کے وزیراعلیٰ نے تقرری نامہ تقسیم کرنے کی تقریب میں خاتون ڈاکٹر کا نقاب اتارنے کی کوشش

بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار جنونی ہندواتوا کے نقش قدم پر چل پڑے جو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کو سلب کرنے کی مودی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب کے دوران پیش آیا جہاں مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ نتیش کمار ڈاکٹرز میں تقرری نامے تقسیم کر رہے تھے۔

اس دوران برقع اور مکمل حجاب میں ملبوس ایک خاتون ڈاکٹر بھی تقرری نامہ لینے اسٹیج کے قریب پہنچتی ہیں اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار سے وصول کرتی ہیں۔

جس پر وزیراعلیٰ نتیش کمار نے ان خاتون کی جانب اشارہ کیا اور پھر نقاب کھینچ کر اتارنے کی کوشش کی، پہلی کوشش کی ناکامی پر دوسری بار بھی ایسا کیا۔

اس دوران پیچھے کھڑے نائب وزیراعلیٰ اور دیگر حکام نے نتیش کمار کو روکنے کی کوشش بھی لیکن وہ باز نہ آئے اور مسکراتے رہے۔

بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ویڈیو میں دیکھی جانے والی مسلم خاتون ڈاکٹر نصرت پروین ہیں جو حال ہی میں سرکاری ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔

وزیر اعلیٰ نیتش کمار کی اس غیر متوقع اور غیر اخلاقی حرکت پر ڈاکٹر نصرت پروین واضح طور پر حیران اور پریشان نظر آئیں جبکہ پس منظر میں بعض افراد کے ہنسنے کی آوازوں نے صورتحال کو مزید تکلیف دہ بنا دیا۔

ویڈیو کے وائرل ہوتے ہی نہ صرف سوشل میڈیا صارفین بلکہ اپوزیشن جماعتوں اور مسلم رہنماؤں نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔

اکبر اویسی نے کہا کہ ایک ایسے شخص کو وزیراعلیٰ بنادیا گیا ہے جسے خواتین کے ساتھ برتاؤ اور سلوک کے بنیادی آداب بھی معلوم نہیں ہیں۔

کانگریس رہنماؤں نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسی حرکتیں بھارت کا چہرہ خراب کرنے کی مذموم کوشش ہے۔

ہندو جماعت راشٹریہ جنتا دل نے وزیرِاعلیٰ کے رویے پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ عمل ان کی ذہنی کیفیت اور نیت پر سنگین سوالات کھڑے کرتا ہے۔

مسلم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ اس سوچ کی عکاسی کرتا ہے جس میں خواتین کے لباس، حجاب اور نقاب کے بارے میں فیصلے زبردستی مسلط کیے جاتے ہیں۔

خیال رہے کہ ریاست بہار میں حجاب یا نقاب پر سرکاری سطح پر کوئی پابندی نہیں ہے تاہم اس واقعے کے بعد ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات بالواسطہ طور پر حجاب کے خلاف رویے کو فروغ دیتے ہیں۔

 

 

 
