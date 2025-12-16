برطانیہ کی ایپل اور گوگل سے فحش مواد دکھانے سے روکنے کی تجویز

برطانیہ کی جانب سے یہ تجویز باضابطہ طور پر چند دنوں میں پیش کر دی جائے گی

ویب ڈیسک December 16, 2025
facebook whatsup

تازہ ترین رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایپل اور گوگل جلد ہی اپنے آپریٹنگ سسٹم میں ایسا الگوردم شامل کریں گے جو فحش مواد کی نشان دہی کر سکے گا۔

رپورٹ کے مطابق خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی روک تھام کے لیے برطانوی حکومت ان کمپنیوں کو فحش مواد کو اسکرین پر دکھنے سے روکنے کی تجویز دینے والی ہے۔

تجویز میں پہلے موبائل ڈیوائسز پر اس تبدیلی کے اطلاق سے متعلق کہا گیا ہے لیکن اس دائرہ کار وسیع ہو کر ڈیسک ٹاپ ڈیوائسز تک جا سکتا ہے۔

ایپل اس وقت کمیونیکیشن سیفٹی ٹولز فراہم کر رہا ہے جن کو والدین فعال کرسکتے ہیں اور میسجز، ایئر ڈراپ اور فیس ٹائم جیسی ایپس میں فحش تصاویر اور ویڈیوز کی نشان دہی کر سکتے ہیں۔

تاہم، نوجوان انتباہ کو نظر انداز کرتے ہوئے فلیگڈ تصاویر تصاویر دیکھ سکتے ہیں جبکہ 13 برس سے کم عمر افراد کو پاسکوڈ ڈالنا ہوتا ہے۔

واضح رہے یہ تجویز باضابطہ طور پر چند دنوں میں پیش کر دی جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

’اسٹرینجر تھنگز‘ کے پروڈیوسر کا اختتام کے حوالے سے انکشاف

 Dec 15, 2025 09:59 PM |
ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

ہالی ووڈ اداکار کا اہلیہ سمیت بیدردی سے قتل؛ بیٹا گرفتار

Dec 15, 2025 09:29 PM |
رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، تحفے میں کیا دیں گے؟

 Dec 15, 2025 08:08 PM |

متعلقہ

Express News

گزشتہ ہفتے کا ٹاپ اسمارٹ فون کونسا رہا؟

Express News

واٹس ایپ ہیکنگ سے کیسے بچا جائے، این سی سی آئی اے نے عوام کی مشکل آسان کردی

Express News

گوگل ٹرانسلیٹ میں اب محاوروں کا ترجمہ کرنا ہوا آسان

Express News

آئی فونز اور آئی پیڈز کیلئے تازہ ترین اپ ڈیٹس جاری

Express News

نہانا ہوا آسان، جاپانی کمپنی نے ’’انسانی واشنگ مشین‘‘ بنالی

Express News

جاپان: دنیا کی پہلی خودکار مسافر فیری کی رُونمائی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو