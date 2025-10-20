کراچی، مختلف علاقوں میں اندھی گولیوں سے دو کم عمر بچے زخمی

دونوں بچوں کو طبی امداد کیلیے اسپتال منتقل کر دیا گیا

محمد شاہ میر خان October 20, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے مختلف علاقوں میں فضا سے آنے والی اندھی گولیوں نے دو معصوم بچوں کو نشانہ بنا دیا جنہیں زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق پہلا واقعہ شرافی گوٹھ میں اٹک پمپ فیوچر کالونی کے قریب پیش آیا جہاں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 12 سالہ مبین ولد غلام رسول زخمی ہو گیا۔

زخمی بچے کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے جناح اسپتال منتقل کیا گیا۔

دوسرا واقعہ ضلع غربی کے علاقے پیر آباد میں بلال مسجد کے قریب پیش آیا، جہاں 10 سالہ شفیق ولد فیروز کو بھی نامعلوم سمت سے فائر ہونے والی گولی آ لگی۔

اسے عباسی شہید اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کی تفتیش جاری ہے اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ فائرنگ کہاں سے اور کیوں کی گئی۔
