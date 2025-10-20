ایچ ای سی میں ایڈہاک ازم؛ ملک کے سب سے مصروف کراچی ریجن میں 1 ماہ سے کوئی ڈائریکٹر نہیں 

کراچی کا ریجنل دفتر ایک ماہ سے بغیر سربراہ کے چلائے جانے کا انکشاف، جونیئر افسر کو ذمہ داری دے دی گئی ہے

صفدر رضوی October 20, 2025
facebook whatsup

چیئرمین اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کا متلاشی اعلیٰ تعلیمی کمیشن آف پاکستان (ایچ ای سی پی) کا کراچی ریجنل آفس بھی ایک ماہ سے سربراہ کے بغیر چلنے کا انکشاف ہوا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اعلی تعلیمی کمیشن آف پاکستان میں ایڈہاک ازم اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے چیئرمین ایچ ای سی اور ایگزیکٹیو ڈائریکٹر کی اسامیاں پہلے ہی خالی تھیں اب ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایچ ای سی کا ریجنل دفتر بھی سربراہ سے محروم ہے اور گزشتہ تقریبا 1 ماہ سے ایچ ای سی کے ریجنل ڈائریکٹر کراچی کی اسامی پر بھی کوئی افسر موجود نہیں ہے۔

 ریجنل ڈائریکٹر کراچی نذیر حسین کا تبادلہ گزشتہ ماہ کرکے انھیں ڈائریکٹر جنرل ہیومن ریسورس مقرر کیا جاچکا ہے جس کے بعد سے تاحال اس اسامی پر کسی مستقل افسر کی تقرری نہیں ہوسکی ہے جبکہ  کراچی میں ایک جونیئر افسر کو ریجنل ڈائریکٹر کے امور تفویض کیے گئے ہیں اور پورے سندھ کی اعلی تعلیم کا بوجھ اٹھانے والا یہ دفتر ایڈہاک ازم پر چلایا جارہا ہے۔

ایچ ای سی میں کراچی سمیت پورے سندھ کی سرکاری و نجی جامعات کے طلبہ اپنی اسناد کی تصدیق کے لیے پورٹل پر اپلائی کرتے ہیں جبکہ اسی طرح روزانہ سیکڑوں افراد اس دفتر کیا وزٹ کرتے ہیں۔

بتایا جارہا ہے کہ جس افسر کو ریجنل دفتر کا چارج دیا گیا ہے وہ ہر سرکاری فائل کی اسلام آباد سے اپروول لینے پر مجبور ہے، ادھر ریجنل ڈائریکٹر کراچی کا چارج چھوڑنے والے افسر نذیر حسین جو اب ڈی جی ہیومین ریسورس اسلام آباد تعینات ہوئے  ان کی جانب سے اب تک نئے ریجنل ڈائریکٹر کی تعیناتی کا نوٹ ہی نہیں بنایا گیا۔

ادھر ایکسپریس نے اس سلسلے میں قائم مقام ایگزیکٹیوڈائریکٹرایچ ای سی مظہر سعید سے جب رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس اسامی کے خالی ہونے کا احساس ہے چیئرمین ایچ ای سی سے اس سلسلے میں مشاورت جاری تھی جو اب مکمل ہوگئی ہے اور امکان ہے کہ اسی ہفتے کس افسر کی تعیناتی کردی جائے ۔

انھوں نے تصدیق کی کہ کراچی سے initiate ہونے والی فائلوں کی منظوری وہ اسلام آباد سے ہوتی ہے۔

 واضح رہے کہ چیئرمین ایچ ای سی خود قائم مقام ہیں اور وفاقی سیکریٹری تعلیم ندیم محبوب کے پاس چیئرمین ایچ ای سی کا چارج ہے۔

چیئرمین ایچ ای سی کے لئے ساڑھے 5 سو کے لگ بھگ درخواستیں موصول ہوئی ہیں جس کی اسکروٹنی کا عمل بھی تقریبا دو ماہ میں مکمل نہیں ہوپایا ہے جس کے بعد تلاش کمیٹی کو ان سیکڑوں امیدواروں کے انٹرویوز بھی کرنے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

اداکار زاہد احمد نے جین زی کو شادی سے متعلق اہم مشورہ دے دیا

 Oct 22, 2025 05:01 PM |
ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

ایک اور پنجابی گلوکار بھارتی نژاد گینگ کے ہاتھوں قتل

 Oct 22, 2025 03:32 PM |
حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

حمیرا ارشد کی پاکستان آئیڈل میں جج بننے والے گلوکار و اداکار فواد خان پر کڑی تنقید

 Oct 22, 2025 02:36 PM |

متعلقہ

Express News

اسٹیل ٹاؤن کے فارم ہاؤس میں ڈکیت گروہ کی واردات، لاکھوں روپے مالیت کے 46 بکرے لے گئے

Express News

ایچ ای سی ؛ سلیمان احمد ریجنل ڈائریکٹر کراچی تعینات، نوٹیفکیشن جاری

Express News

کراچی ایئرپورٹ کے رن وے کو روزانہ تین گھنٹے تک بند رکھنے کا فیصلہ

Express News

کراچی میں ٹریفک گردی، واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 10 سالہ بچہ جاں بحق

Express News

شہری کے قتل میں ملوث مفرور ملزم گرفتار، آلہ قتل برآمد

Express News

کراچی میں اندھی گولیاں لگنے سے بچوں اور لڑکی سمیت 4 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو