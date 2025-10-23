پاکستان مخالف بیان دینے والے افغان نوجوان نے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگ لی

ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوان کا نام فرہاد اور یہ کراچی میں مقیم ہے

October 23, 2025
پاکستان کیخلاف نازیبا زبان استعمال کرنے والے نوجوان نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔

کراچی میں مقیم افغانی نوجوان کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ افغان مہاجرین کے انخلا پر پاکستان کیخلاف لغویات بک رہا تھا۔

اس لڑکے کی شناخت فرہاد کے نام سے ہوئی جو کریانے کی دکان میں کام کرتا ہے۔

لڑکے کی ویڈیو دو خریداروں نے بنا کر انٹرنیٹ پر شیئر کی جس میں وہ پاکستان کی مخالفت میں ہر حد تک جارہا تھا اور پھر جب اُسے پولیس کا بولا گیا تو اُس نے سندھ پولیس کو بھی لغویات بکی تھیں۔

ویڈیو وائرل ہونے کے بعد اب اس نوجوان کا ایک اور ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ روتے ہوئے اپنے کیے اور بیان پر نادم ہے اور روتے ہوئے معافی بھی مانگ رہا ہے۔

نئی ویڈیو میں فرہاد نے کہا کہ اُس سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اس پر شرمندہ بھی ہے جبکہ اُس نے پاکستان زندہ باد اور سندھ پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔

اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر ہاتھ جوڑ کر فرہاد نے روتے ہوئے کہا کہ ’مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے جو آئندہ نہیں ہوگی‘۔

 
