سونے کی قیمت میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی

عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یکدم 140ڈالر کی کمی سے 3ہزار 940 ڈالر کی سطح پر آگئی

اسٹاف رپورٹر October 28, 2025
کراچی:

عالمی سطح پر خالص سونے میں سرمایہ کاری حجم گھٹنے، عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر دیگر اہم کرنسیوں کی نسبت مضبوط ہونے اور جغرافیائی کشیدگی میں کمی جیسے عوامل سے عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی کا تسلسل برقرار ہے، آج عالمی اور مقامی سطح پر سونے کی قیمت میں تاریخ کی سب سے بڑی کمی آئی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت یک دم 140ڈالر کی بڑی نوعیت کی کمی سے 3ہزار 940ڈالر کی سطح پر آگئی۔

عالمی مارکیٹ میں کمی سے مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی منگل کو 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت 14ہزار روپے کی کمی سے 4لاکھ 16ہزار 362روپے کی سطح پر آگئی۔

اس کے ساتھ فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی 12ہزار 300 روپے کی کمی سے 3لاکھ 56 ہزار 963 روپے کی سطح پر آگئی ہے۔

اسی طرح فی تولہ چاندی کی قیمت 173 روپے کی کمی سے 4ہزار 924روپے اور دس گرام چاندی کی قیمت بھی 148روپے کی کمی سے 4ہزار 221روپے کی سطح پر آگئی۔
