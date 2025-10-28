راولپنڈی: ٹریفک اہلکاروں نے ٹیکس جمع نہ کرانے پر اسکول وین بچوں سمیت بند کردی

راولپنڈی:
ریجنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ عملے نے ٹوکن شارٹ ہونے پر اسکول وین کو طالبعلموں سمیت بند کردیا۔
عملے نے وین کو اولڈ جی ٹی ایس میں قائم دفتر میں دھوپ میں کھڑا کر دیا جس کے باعث سرکاری اسکول کے بچے ایک گھنٹے سے گاڑی میں بیٹھے شدید پریشانی کا شکار رہے۔ تمام طالبعلموں کا تعلق ڈھوک رتہ سے ہے۔
ڈرائیور کی جانب سے بچوں کو گھروں تک پہنچانے کی درخواست بھی عملے نے مسترد کر دی۔ واقعہ کی اطلاع میڈیا پر آنے کے بعد سیکرٹری ٹرانسپورٹ ریجنل اتھارٹی سید اسد عباس نے ایکسپریس نیوز کی خبر پر فوری ایکشن لیا۔
سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بچوں کو فوری طور پر گھروں میں ڈراپ کرنے کی ہدایت جاری کر دی، تاہم ساتھ ہی واضح کیا کہ وین ڈرائیور نے ایس او پیز کی خلاف ورزی کی ہے، لوڈر گاڑی کو اسکول وین کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔
سید اسد عباس نے ہدایت کی کہ بچوں کو بحفاظت گھروں تک پہنچایا جائے لیکن ڈرائیور کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔