کراچی؛ ایڈوائزر گورنر خیبرپختونخوا کی اسلحے کے زور پر چھینی گئی گاڑی برآمد

کراچی:
اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل (اے وی ایل سی) پولیس نے گورنر خیبرپختونخوا کے میڈیا ایڈوائزر سے اسلحے کے زور پر چھینی گئی گاڑی برآمدکرلی۔
پولیس کے مطابق اینٹی وہیکل لفٹنگ سیل پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت، جدید ٹیکنیکی اور خفیہ ذرائع کی مدد سے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ گاڑی برآمد کرلی ہے۔
اے وی ایل سی پولیس نے بتایا کہ برآمد شدہ گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ BRA-996 نصب تھی جبکہ گاڑی کا اصل رجسٹریشن نمبر BKP-342 ہے۔
ایس ایس پی امجد شیخ نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے واردات میں ملوث ملزمان کی شناخت سجاد لاشاری، عمران سرائیکی، عبید پنجابی اور شہزاد لاشاری کے ناموں سے کر لی گئی ہے۔
انہوں نے بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جن کی گرفتاری جلد متوقع ہے۔
ایس ایس پی نے بتایا کہ برآمد شدہ گاڑی قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میڈیا ایڈوائزر گورنر خیبر پختونخواہ علی ایوب کے حوالے کر دی گئی ہے۔
یاد رہے کہ 22 اکتوبر کو کراچی کے ایف بی صنعتی ایریا تھانے کی حدود طاہرولا چورنگی کے قریب گورنر خیبرپختونخوا کے میڈیا ایڈوائزرعلی ایوب کی گاڑی نامعلوم مسلح ملزمان نے اسلحے کے زور پر چھین لی تھی اور فرار ہو گئے تھے۔