ارمغان نے غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمے سے نام نکالنے کیلئے درخواست جمع کرادی

کراچی:
مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان نے غیر قانونی کال سینٹر چلانے کے مقدمے سے نام نکالنے کیلئے درخواست جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں جمع کرادی۔
ملزم نے درخواست اپنے وکیل خرم عباس اعوان کے توسط سے جمع کرائی۔ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 2025 میں درج مقدمے میں 2018 کے جرائم کا ذکر ہے۔
ایف آئی اے نے بھتہ خوری، دھوکہ دہی اور ڈیٹا جمع کرنے کا لزام لگایا ہے۔ ایف آئی اے کے پاس ان سنگین جرائم کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔
ارمغان بے گناہ ہے اس کا ان جرائم سے کوئی تعلق نہیں۔ مقدمے سے ارمغان کا نام خارج کیا جائے۔