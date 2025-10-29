کراچی سے متعلق بیان پر تنقید، صبا قمر نے معنی خیز ردعمل جاری کردیا

صبا قمر نے کراچی منتقلی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے استغفر اللہ کہا جس پر انہیں تنقید کا سامنا تھا

ویب ڈیسک October 29, 2025
معروف پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے کراچی سے متعلق بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد معنی خیز ردعمل جاری کردیا۔

صبا قمر کا شمار پاکستان کی اُن باصلاحیت اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو ہر قسم کے کردار کو اپنا بنالیتی اور مکمل ڈھل جاتی ہیں۔

صبا قمر اپنی منفرد اور جداگانہ سوچ جبکہ حقیقت پسندی کی وجہ سے بھی جانی مانی جاتی ہیں مگر حال ہی میں انہیں اپنے ایک بیان پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔

صبا قمر نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں پوچھے گئے سوال ’کیا آپ ہمیشہ کیلیے کراچی منتقل ہونا چاہیں گی‘؟۔

اس پر صبا قمر نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر جواب میں استغفراللہ کہا۔

Saba Qamar Replies To Criticism On Anti-Karachi Comment

صبا قمر کے اس بیان پر کراچی سے تعلق رکھنے والوں نے اداکارہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اُن سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جبکہ کچھ نے یاد دلایا کہ کراچی وہی شہر ہے جہاں آپ نے کام کیا تو کیوں اپنے منہ سے اس کی برائی کی۔

اب اس معاملے پر دو روز کے بعد اداکارہ نے خاموشی توڑتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری پر معنی خیز ردعمل دیا۔

انہوں نے لکھا کہ ’میں مصروف تھی اور اب دیکھا کہ میرے ایک خیال یا جملے پر کس طرح سے بریکنگ نیوز بنادی گئی‘۔ صبا قمر نے لکھا کہ سوال پر میں نے اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کیا تھا۔

اداکارہ عفت عمر اس معاملے پر صبا قمر کے حق میں سامنے آئی اور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’جب کراچی گندا ہے تو پھر کسی کو کیوں اس کو پسند کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے؟۔
