کراچی سے متعلق بیان پر تنقید، صبا قمر نے معنی خیز ردعمل جاری کردیا

معروف پاکستانی اداکارہ صبا قمر نے کراچی سے متعلق بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد معنی خیز ردعمل جاری کردیا۔
صبا قمر کا شمار پاکستان کی اُن باصلاحیت اداکاراؤں میں ہوتا ہے جو ہر قسم کے کردار کو اپنا بنالیتی اور مکمل ڈھل جاتی ہیں۔
صبا قمر اپنی منفرد اور جداگانہ سوچ جبکہ حقیقت پسندی کی وجہ سے بھی جانی مانی جاتی ہیں مگر حال ہی میں انہیں اپنے ایک بیان پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔
صبا قمر نے حال ہی میں ایک پوڈ کاسٹ میں پوچھے گئے سوال ’کیا آپ ہمیشہ کیلیے کراچی منتقل ہونا چاہیں گی‘؟۔
اس پر صبا قمر نے لمحے بھر کی تاخیر کیے بغیر جواب میں استغفراللہ کہا۔
صبا قمر کے اس بیان پر کراچی سے تعلق رکھنے والوں نے اداکارہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اُن سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا۔ جبکہ کچھ نے یاد دلایا کہ کراچی وہی شہر ہے جہاں آپ نے کام کیا تو کیوں اپنے منہ سے اس کی برائی کی۔
اب اس معاملے پر دو روز کے بعد اداکارہ نے خاموشی توڑتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری پر معنی خیز ردعمل دیا۔
انہوں نے لکھا کہ ’میں مصروف تھی اور اب دیکھا کہ میرے ایک خیال یا جملے پر کس طرح سے بریکنگ نیوز بنادی گئی‘۔ صبا قمر نے لکھا کہ سوال پر میں نے اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کیا تھا۔
اداکارہ عفت عمر اس معاملے پر صبا قمر کے حق میں سامنے آئی اور دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ’جب کراچی گندا ہے تو پھر کسی کو کیوں اس کو پسند کرنے پر مجبور کیا جارہا ہے؟۔