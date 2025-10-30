کراچی، ناردرن بائی پاس پر پلاسٹک کے گودام میں خوفناک آتشزدگی، شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے

آگ کی شدت کے باعث مزید پانچ فائر ٹینڈرز موقع پر طلب کرلیے گئے ہیں

اسٹاف رپورٹر October 30, 2025
facebook whatsup
کراچی:

شہر قائد میں ناردرن بائی پاس مائی گاڑی کے قریب کھلے میدان میں قائم پلاسٹک کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کرلی۔

شعلے دور دور تک دکھائی دینے لگے اور فضا میں دھواں پھیل گیا۔

شدت کے باعث مزید پانچ فائر بریگیڈ گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو1122 کی چار اور کے ایم سی کی تین گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق گودام دو ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں پلاسٹک اور دیگر سامان رکھا گیا تھا۔ تیز ہوا کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی، اور پانی کی قلت کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔

خوش قسمتی سے آگ لگنے سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔

ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ گودام کے ملازمین نے بتایا کہ آگ رات 2 بجے لگی تھی اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ایک گھنٹہ تاخیر سے موقع پر پہنچیں اگر بروقت پہنچ جاتیں تو آگ اس حد تک نہ پھیلتی۔

فائر بریگیڈ حکام اور ریسکیو ٹیمیں آگ پر قابو پانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کی کوششیں جاری ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

بالی ووڈ کے سُپر اسٹار 89 سالہ دھرمیندر کی طبیعت بگڑ گئی؛ اسپتال میں داخل

 Nov 01, 2025 12:38 AM |
آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

آیوشمان کھرانہ نے اپنی سپر ہٹ فلم کیلئے کتنا معاوضہ لیا تھا؟ جان کر دنگ رہ جائیں گے

 Oct 31, 2025 04:13 PM |
نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

نیٹ فلکس کی مقبول ترین سیریز ’اسٹرینجر تھنگز‘ کا سنسنی سے بھرپور ٹریلر جاری، کب ریلیز ہوگی؟

 Oct 31, 2025 03:33 PM |

متعلقہ

Express News

دہشت گرد اگر ہمیں ایک گولی مارتا ہے تو ہمیں 10 مارنی چاہئیں، رہنما پی ٹی آئی

Express News

پنجاب میں مساجد کے امام کی رجسٹریشن سے متعلق حکومتی وضاحت سامنے آگئی

Express News

ایک سال کے دوران حکومتی قرضوں میں 10 ہزار ارب کا اضافہ، مجموعی قرض 84 ہزار ارب ہوگیا

Express News

سرکاری ملازمین کیلیے ہاؤس رینٹ سیلنگ میں بڑے اضافے کی منظوری

Express News

پنجاب میں کسی بھی جماعت، فرد یا کاروبار میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر سخت کارروائی کا فیصلہ

Express News

مہمند ڈیم ہائیڈرو پاور منصوبہ: پاکستان کویت کے درمیان 25 ملین ڈالر کے قرض پروگرام پر دستخط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو