لاہور، محکمہ ماحولیات کا نائٹ آپریشن، آلودگی پھیلانے والے دو صنعتی یونٹس سیل

نائٹ اسکواڈ کی کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی، ای پی اے لاہور

ویب ڈیسک October 30, 2025
لاہور:

ماحولیاتی آلودگی کے خلاف لاہور میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے رات گئے کی جانے والی کارروائیوں میں آلودگی پھیلانے والے دو صنعتی یونٹس کو سیل کر دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق، محکمہ ماحولیات کی خصوصی ٹیم نے محمود بوٹی رنگ روڈ پر واقع ایم/ایس بلال فاؤنڈری کا معائنہ کیا، جہاں اخراج کنٹرول سسٹم کی غیر موجودگی اور دھوئیں کے اخراج کی نشاندہی ہوئی۔

ماحولیاتی قوانین کی سنگین خلاف ورزی پر فاؤنڈری کو فوری طور پر سیل کر دیا گیا۔

اسی دوران، فیروزپور روڈ پر پروین ٹھَی کے مقام پر واقع رمضان پوٹری بھٹی کو بھی غیر معیاری ایندھن کے استعمال اور آلودگی کنٹرول نظام کی عدم موجودگی پر مسمار کر دیا گیا۔

یہ کارروائیاں پارلیمانی سیکرٹری برائے ماحولیات محترمہ کنول لیاقت اور ڈپٹی ڈائریکٹر ای پی اے لاہور علی اعجاز کی نگرانی میں انجام دی گئیں۔

ای پی اے لاہور کے مطابق نائٹ اسکواڈ کی کارروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی تاکہ اسموگ کے موسم میں فضائی آلودگی کو مؤثر طور پر قابو کیا جا سکے اور شہریوں کو صاف فضا فراہم کی جا سکے۔
