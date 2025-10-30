قومی ایئرلائن پی آئی اے یورپی یونین کے کارگو آڈٹ میں کامیاب

تجدید شدہ لائسنس ملنے کے بعد قومی ایئرلائن مسافروں کے ساتھ برطانیہ اور یورپ کی پروازوں میں کارگو بھی لے جا سکے گی

ویب ڈیسک October 30, 2025
(فوٹو: فائل)
اسلام آباد:

پاکستان اور قومی ائیرلائن کے لیے بڑی خبر ہے کہ  پی آئی اے نے یورپین یونین کے کارگو آڈٹ میں کامیابی حاصل کرلی  ہے۔

یورپین یونین کے کارگو آپریشن کے آڈٹ کرنے والے ادارے اوگاڈا نے پی آئی اے کو تجدید شدہ لائسنس جاری کردیا ہے۔  یاد رہے کہ یورپی یونین ویلیڈیشن کرنے والی اوگاڈا ٹیم نے پی آئی اے کا کراچی، لاہور، اسلام آباد ایئرپورٹ پر آڈٹ کیا تھا ، جس میں سی اے اے  ڈائریکٹر ایوی ایشن سیکورٹی کی سربراہی میں یورپی یونین ٹیم کو آڈٹ کے دوران پاکستان میں مکمل تعاون کیا گیا تھا۔

آڈٹ میں کامیابی پر پی آئی اے کے سی ای او عامر حیات اور ڈی جی سول ایوی ایشن اتھارٹی کو آگاہ کردیا گیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد کارگو لائسنس تجدید میں پی آئی اے مسافروں کے ساتھ یوکے اور یورپ کی پروازوں میں کارگو بھی لے جاسکے گا ۔

واضح رہے کہ یورپی یونین سے قبل برطانیہ کے لیے پہلے ہی پی آئی اے کو کارگو لائسنس جاری ہوچکا ہے۔ ذرائع کے مطابق یورپی یونین کے کارگو آڈیٹر نے پی آئی اے کے کارگو لائسنس کی تجدید 2028ء  تک کی ہے۔
