پالتو جانوروں کو اپنے ساتھ سلانے کے نقصانات

پالتو جانوروں کو اپنے بستر یا کمرے میں سلاتے وقت مختلف سائنسی اور صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جن پر کئی تحقیقیں کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نقصانات درج ذیل ہیں:
پالتو جانوروں کے بال، کھال، یا خشک خشبو انسانی جسم میں الرجی کی علامات پیدا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ یا آپ کے خاندان کے افراد پہلے سے الرجک ہیں۔
جانوروں کی جلد سے نکلنے والی مائیکروبیوٹا اور دھول بھی الرجی کا سبب بن سکتی ہیں۔
2. نیند میں خلل
پالتو جانور اکثر رات کو حرکت کرتے ہیں یا بھونکنا یا پھڑپھڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتا ہے۔ کتوں اور بلیوں کا بستر میں ہونا کبھی کبھار نیند کے معیار کو متاثر کرتا ہے کیونکہ وہ ہلچل کرتے رہتے ہیں یا آپ کی نیند کے دوران چھوٹے دروازوں کے ذریعے باہر جاتے ہیں۔
3. بیکٹیریا اور جراثیم
جانوروں کے جسم پر مختلف مائیکرو آرگنزم موجود ہوتے ہیں جو انسانوں میں مختلف بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں، جیسے ٹک یا فلی (flea) کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کا خطرہ۔
4. دمہ اور سانس کی بیماریاں
پالتو جانوروں کی موجودگی سے دمہ یا سانس کی تکالیف کا سامنا کرنے والے افراد میں یہ بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ جانوروں کے بال اور دیگر ذرات ہوا میں پھیل کر آپ کی سانس کی نالیوں کو متاثر کر سکتے ہیں، خاص طور پر پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے۔
5. کیڑے (پیرسائٹس)
عض پالتو جانور جیسے کتے اور بلیاں اندرونی یا بیرونی پیراسائٹس لے کر آ سکتے ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں کیل مکھیاں، ٹک، یا پٹھی شامل ہیں جو انسانوں کو متاثر کر سکتے ہیں اور کئی بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں۔
6. جانوروں کی خوشبو (Odors)
بعض اوقات پالتو جانوروں کی خوشبو بستر میں محسوس ہوتی ہے، جو غیر آرام دہ ہو سکتی ہے اور آپ کی نیند پر اثر ڈال سکتی ہے۔ پسینے کی خوشبو یا دھندلی جلد کا کمرے میں ہونا ماحول کو گندا کر سکتا ہے۔
7. کسی دوسری بیماری کا خطرہ
پالتو جانوروں سے زونوٹک بیماریوں (جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں) کا خطرہ بھی ہوتا ہے، جیسے ریش (Ringworm): ایک فنگل انفیکشن جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے۔
ٹاکسوپلاسموسیس (Toxoplasmosis) یہ بیماری بلیوں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے، خاص طور پر حاملہ خواتین کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔
8. دل و دماغ پر اثرات
بعض اوقات پالتو جانوروں کا بستر میں سونا غصہ یا پریشانی کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر اگر جانور رات بھر بے چین رہیں یا حرکت کریں۔ وہ لوگ جو پالتو جانوروں کو ہمیشہ اپنے ساتھ سلاتے ہیں، ان میں تنہائی اور فکری دباؤ بڑھنے کے امکانات بھی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ذہن کسی اور کی موجودگی میں رہتا ہے۔