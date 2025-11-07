لاہور میں اے کیو آئی 235 سے 138 پر آگیا ہے، مریم اورنگزیب

پھیپڑوں، سانس، دل اور حساس طبیعت کے مالک افراد گھروں سے باہر نکلنے میں احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینئر وزیر

ویب ڈیسک November 07, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ لاہور کا اے کیو آئی 235 سے کم ہو کر 138 پر آگیا ہے اور حکومت آلودگی کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔

سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اسموگ نگرانی اور پیشگی نظام کی رپورٹ کے مطابق لاہور کا اے کیوآئی 235 سے 138 پر آگیا، اللہ کا شکر ہے نومبر کے مہینے میں  اے کیو آئی میں بہت بہتری آئی ہے حالانکہ پچھلے برسوں میں نومبر میں  اے کیو آئی خطرناک حد تک بڑھ جایا کرتا تھا۔

انہوں نے کہا کہ اےکیو آئی میں خرابی کی وجہ ہوا کی رفتا، رخ اور ماحولیاتی پریشرز ہیں جو گاہے بگاہے،  اے کیو آئی کو متاثر کرتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مقامی سطح پر ہم خود اپنی آلودگی پر قابو پا رہے ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلی مریم نواز کی ماحول دوست پالیسیاں اورانسداد اسموگ ملٹی سیکٹورل اقدامات کی وجہ سے  اے کیو آئی میں دن بدن بہتری ہو رہی ہے جبکہ اے پی اے تمام اداروں کے اشتراک سے مقامی سطح پر آلودگی کی مکمل نگرانی اور تدارک کے لیے 24 گھنٹے مصروف عمل ہے۔

مریم اورنگزیب نے کہا کہ ہوا 8کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مغرب کی طرف چل رہی ہے، عوام سے اپیل ہے کہ فضائی آلودگی کے خاتمے کی مہم میں حکومت کاساتھ دیتے رہیں  اور ماحول کو بچانے کےلیے ہر قسم کے دھوئیں سے اجتناب کرتے رہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ عوام کے تعاون کے بغیر ماحولیاتی بہتری ممکن نہیں ہر شہری کو اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے، پھیپڑوں، سانس، دل اور حساس طبیعت کے مالک افراد گھروں سے باہر نکلنے میں حتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں، ہرقسم کے دھویں سے اجتناب اور دھوئیں کی 1373 پر رپورٹ کریں۔

سینئر وزیر نے کہا کہ حکومت پنجاب نے اس صورت حال سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اقدامات تیز کر دیے ہیں، حکومت کی جانب سے پانی کے چھڑکاؤ، اسموگ گنز کا استعمال اور آلودگی پھیلانے والے ذرائع کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے اور ضلعی انتظامیہ، ای پی اے اور متعلقہ اداروں کو فوری فیلڈ ایکشن کی ہدایت کی گئی ہے۔

انہوں نے کہا کہ غیر قانونی اخراج اور دھواں چھوڑنے والے یونٹس کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، حکومت پنجاب شہریوں کے صاف ماحول کے لیے ہر ممکن قدم کر رہی ہے، حکومت شہریوں کے صحت مند اور محفوظ ماحول کے لیے ہر ممکن قدم کر رہی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

پاکستان اور یو اے ای افواج کی مشترکہ انسداد دہشت گردی مشق

Express News

کراچی، کار کی ٹکر سے سڑک پر گرنے والے موٹرسائیکل سوار کو ٹرک نے روند دیا

Express News

وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم

Express News

ریڈ لائن اور کے فور منصوبے نے یونیورسٹی روڈ پر کاروبار ٹھپ کردیا

Express News

سندھ بھر میں 1 ماہ کیلیے دفعہ 144 نافذ

Express News

پی ٹی آئی وفد کی فیصل کریم کنڈی سے ملاقات،‘صوبے کے امن، ترقی کیلئے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں’

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو