صائمہ قریشی نے طلاق کے تلخ تجربے پر خاموشی توڑ دی

ہر عورت کوشش کرتی ہے کہ اس کی شادی کامیاب رہے اور گھر بسا رہے، صائمہ قریشی

ویب ڈیسک November 08, 2025
پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ صائمہ قریشی نے حال ہی میں اپنے طویل اور مشکل ازدواجی سفر کے بارے میں انکشاف کیا ہے۔

صائمہ قریشی کئی سالوں سے ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ ہیں اور انہیں خاص طور پر منفی کرداروں کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ مشہور اداکار فیصل قریشی کی کزن صائمہ قریشی متعدد کامیاب ڈراموں میں اپنی اداکاری کا لوہا منوا چکی ہیں، جن میں عشق بے پرواہ، نند، بندھے ایک ڈور سے، نکاح اور دنیا پور شامل ہیں۔

حال ہی میں صائمہ ایک شو میں شریک ہوئیں جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی اور طلاق کے بارے میں پہلی مرتبہ کھل کر بات کی۔

اپنی مشکل ازدواجی زندگی پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہر عورت کوشش کرتی ہے کہ اس کی شادی کامیاب رہے اور گھر بسا رہے، لیکن بعض اوقات حالات انسان کی خواہشات کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خواتین اکثر یہ امید رکھتی ہیں کہ ان کے شوہر تبدیل ہو جائیں گے، مگر بعض رویے بدلنا ممکن نہیں ہوتا ان کے رشتے میں بھی ایسا ہی تھا۔

صائمہ قریشی نے مزید کہا کہ طلاق ان کے لیے زندگی کا پہلا بڑا صدمہ نہیں تھا، بلکہ بچپن میں والد کا انتقال ان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ تھا، جو آج بھی انہیں یاد ہے۔

یاد رہے کہ صائمہ قریشی تین بیٹوں کی والدہ ہیں اور ان کے بڑے بیٹے نے بھی حال ہی میں اداکاری کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔
