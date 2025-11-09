روات کے علاقے میں فیڈ مل کے بوائلر پائپ لائن میں دھماکا، دو افراد زخمی

فاٸر فاٸیٹنگ کے بعد آگ پر قابو بھی پا  کر کولنگ کو عمل مکمل کرلیا گیا ہے

ساگری موڑ روات کے علاقے میں  فیڈ مل کے بوائلر پائپ لائن میں  دھماکہ و آتشزدگی سے دو افراد جھلس کر شدید زخمی  ہوگئے ہیں۔ 

ریسکیو 1122 کے حکام کے مطابق روات کے علاقے ساگری موڑ کے قریب فیڈ مل میں بوائلر کی پائپ لائن میں دھماکے سے آگ بھڑک اٹھی جسکے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں۔

زخمی ہونے والوں میں پندرہ سالہ صدام حمید اور بائیس سالہ عبد الرحیم جھلس کر زخمی ہوگئے جنہیں  ابتدائی طبی امداد فراہم کرکے ہسپتال منتقل کردیا گیا۔

فاٸر فاٸیٹنگ کے بعد آگ پر قابو بھی پا  کر کولنگ کو عمل مکمل کرلیا گیا ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا تھا کہ بوائلر کی پائپ لائنز میں زیادہ پریشر کیوجہ سے آگ لگی۔

ریسکیو آپریشن میں ریسکیو 1122 کی  2 ایمبولینس 4 فائر بریگیڈ وہیکلز  اور ایک ایمرجنسی وہیکل سمیت 24 سے زائد رسیکیورز  نے حصہ لیا۔
