27 ویں آئینی ترمیم کیلیے نمبرز پورے ہونے کے سوال پر اسحاق ڈار کا جواب

وزیراعظم کی جانب سے پارلیمنٹ کے بینکوئٹ ہال میں ارکان سینیٹ اور کابینہ کے لیے ناشتے کا اہتمام

ویب ڈیسک November 10, 2025
اسلام آباد:

نائب  وزیراعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار  نے  ستائیسویں آئینی ترمیم کے لیے مطلوبہ نمبرز پورے ہونے  سے متعلق صحافی کے سوال کا جواب دیدیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق سینیٹرز کے اعزاز میں وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے آج ناشتے کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں حکومت میں شامل جماعتوں کے ارکان سینیٹ کو مدعو کیا گیا تھا۔ قبل ازیں پارلیمنٹ ہاؤس کے بینکوئیٹ ہال میں  ناشتے کے انتظامات مکمل کیے گئے جب کہ اس موقع پر وزیراعظم   کی اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز سے ملاقات بھی ہوگی۔

ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت پر اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کا شکریہ ادا کریں گے۔  ناشتے میں وفاقی کابینہ کے  ارکان کو بھی مدعو کیا گیا تھا، جہاں وفاقی وزیرقانون اعظم نذیر تارڑ آئینی ترمیم پر بریفنگ بھی دیں گے۔

یہ خبر بھی پڑھیں: مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے 27 ویں آئینی ترمیم کی متفقہ منظوری دے دی، آج سینیٹ میں پیش کی جائے گی

وزیراعظم  کی جانب سے ناشتے کی دعوت  میں شرکت کے لیے  نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار  بھی پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے۔ اس موقع پر صحافی نے اسحاق ڈار سے سوال کیا کہ کیا سینیٹ میں نمبرز پورے ہیں۔ ایک اور صحافی نے پوچھا کہ کیا جان بلیدی صاحب مان گئے، جس پر نائب وزیراعظم نے جواب دیا کہ جب ووٹنگ ہوگی تو پتا چل جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ عرفان صدیقی صاحب سخت بیمار ہیں۔

نائب وزیراعظم نے نمبرز پورے ہونے کے سوال پر جواب دیا کہ جی ان شا اللہ!۔ صحافی نے پوچھا کہ کیا نیشنل پارٹی آئینی ترمیم کی حمایت کرے گی، جس پر اسحاق ڈار نے کہا کہ آپ کو پتا چل جائے گا جب ووٹنگ ہوگی۔

مزید پڑھیں: 27 ویں ترمیم، سپریم کورٹ کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن ہفتہ

اس موقع پر  پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت اعوان نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کمانڈ کے معاملے پر طویل مشاورت کی گئی ہے۔
ہمارے ساتھ شامل ہوں

