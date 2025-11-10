سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ ستائیسویں ترمیم پاس ہو گئی، اٹھائیسویں ترمیم کی تیاری کریں۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو میں سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ ستائیسویں ترمیم پاس ہوگئی ہے، وزیر اعظم نے زبردست کام کیا ہے، میں ان کی قدر کرتا ہوں، وزیراعظم نے جمہوری روایت کے تحت ایک انتہائی اچھا اقدام کیا ہے۔
صحافی نے سوال کیا کہ خیبر پختونخوا کے نام کی تبدیلی کے حوالے سے پیش کی جانے والی ترمیم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ فیصل واوڈا نے جواب دیا کہ ایمل ولی میرا دوست ہے، جیسا کہیں گے کر دے گا۔
صحافی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کو راضی کر لیں گے؟ فیصل واوڈا نے جواب دیا کہ مولانا ہمارے بڑے ہیں ہم ان سے سیاست سیکھتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ اب اس ترمیم میں دم نہیں رہا، اٹھائیسویں ترمیم کی تیاری کریں، ستائیسویں آئینی ترمیم سے جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے۔ اس سے ہمارا دفاع مضبوط ہو گا۔
ان کا کہنا تھا کہ نوکری کے ساتھ نخرا نہیں چلے گا، ڈیفنس لائن کو مزید ہم نے مضبوط کرنا ہے، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہٹ کے نہیں ہو رہیں، جو چیز اس صدر کے لیے ہوگی وہ آگے کے لیے بھی ہوگی۔
سینیٹر فیصل واوڈا نے 27 ویں ترمیم پاس ہونے کی خوشی میں ایڈوانس ہی مٹھائی بانٹ دی، فیصل واوڈا نے پارلیمنٹ ہاوس میں مصجود میڈیا نمائندگان میں مٹھائی تقسیم کی۔
فیصل واوڈا نے کہا کہ ترمیم پاس ہونے کاعمل ابھی جاری ہے لیکن ترمیم پاس ہوجائے گی، ایکسپریس نیوز نے سوال کیا کہ کیا ترمیم کیلئے نمبر گیم پوری ہے، نمبر پورے ہیں، اگر آپ کو نمبر چاہئیں تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں، 27کے بعد 28ترمیم بھی آسکتی ہے۔