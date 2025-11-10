27ویں ترمیم کی منظوری میں پی ٹی آئی نے مدد کی، سینیٹر فیصل واوڈا

کسی نے آرٹیکل 243 میں ترامیم پر کوئی بات نہیں کی، پی ٹی آئی عوام کے سامنے خود کو اپوزیشن دکھا کر بے وقوف بنارہی ہے

ویب ڈیسک November 10, 2025
سینیٹر فیصل واوڈا نے دعویٰ کیا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تحریک انصاف نے مدد کی ہے۔

پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فیصل واوڈا نے کہا کہ اللہ کی مہربانی سے ستائیسویں آئینی ترمیم دو تہائی اکثریت سے منظور ہو چکی ہے، اس ترمیم میں اپوزیشن کا ایک بھی وووٹ نہیں آیا۔

انہوں نے کہا کہ یہ (پی ٹی آئی) والے قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم اپوزیشن کر رہے ہیں جبکہ اس ترمیم کے لیے مدد بھی پی ٹی آئی نے کی۔

فیصل واوڈا نے کہا کہ کسی بھی جماعت نے آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم پر کوئی اعتراض نہیں کیا کیونکہ یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے تھی۔

سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ چیئرمین سینٹ نے 59 بار پی ٹی آئی کو تجاویز کیلیے بلایا مگر یہ نہیں آئے اور اب ڈرامے بازی کررہے ہیں۔

واضح رہے کہ حکومت نے سینیٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کو دو تہائی اکثریت کے ساتھ کامیاب کروایا ہے، پی ٹی آئی کے سینیٹر سیف اللہ ابڑو اور جے یو آئی کے رکن نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔
