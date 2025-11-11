5 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود کہکشاں کی شاندار تصویر جاری

ماہرینِ فلکیاتِ ناسا اور یورپین اسپیس ایجنسی کی ہبل اسپیس ٹیلی اسکوپ کو استعمال رکتے ہوئے خم دار کہکشاں این جی سی 1511 کی شاندار تصویر تشکیل دی ہے۔
این جی سی 1511 زمین سے تقریباً 5 کروڑ نوری سال کے فاصلے پر موجود جھرمٹ ’ہائڈرس‘ میں واقع ہے۔
یہ خم دار کہکشاں انگریز ماہرِ فلکیات جان ہرشل نے 2 نومبر 1834 کو کی۔ جو کہ این جی سی 1511 گروپ نامی کہکشاؤں کے جھرمٹ کی مرکزی ممبر ہے۔
ہبل کا استعمال کرنے والے ماہرین نے ایک بیان میں کہا کہ دیگر کہکشاؤں کی طرح این جی سی 1511 خلا میں اکیلی سفر نہیں کرتی بلکہ اس کے ساتھ دو کہکشائیں این جی سی 1511 اے اور این جی سی 1511 بی بھی سفر کرتی ہیں جو کہ ہبل کی اس تصویر کے فریم سے باہر ہیں۔
انہوں نے مزید بتایا کہ ان کہکشاؤں کو ہائیڈروجن کے ایک تنگ پٹی نے جوڑ رکھا ہے۔