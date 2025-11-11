کراچی، نارتھ کراچی سیکٹر الیون سی ایک مرتبہ پھر بجلی کی بندش سے تاریکی میں ڈوب گیا

بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس کے خوف کا سامنا بھی ہے، رہائشی

اسٹاف رپورٹر November 11, 2025
کراچی:

شہر قائد میں نارتھ کراچی سیکٹر الیون سی کے رہائشی علاقے میں ایک مرتبہ پھر بجلی کی طویل بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

علاقہ مکینوں کے مطابق روزانہ رات کے اوقات میں بجلی کی فراہمی معطل کر دی جاتی ہے جس سے علاقے میں تاریکی چھا جاتی ہے اور لوگوں کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔

علاقہ مکینوں نے شکایت کی ہے کہ بجلی کی بندش کی وجہ سے ان کے لیے کھڑکیاں اور دروازے کھولنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ رات کے وقت ڈینگی مچھر کا خوف ہوتا ہے۔

لوگوں کا کہنا ہے کہ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں تازہ ہوا کے لیے کھڑکیاں کھولنا پڑتی ہیں، جو کہ ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ کا خطرہ بڑھا دیتی ہیں۔

رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی فراہمی معطل ہونے کے ساتھ ساتھ ڈینگی وائرس کے خوف کا سامنا بھی ہے۔ جب کھڑکیاں اور دروازے بند نہیں کیے جا سکتے تو مچھر حملہ آور ہوتے ہیں جس سے بیماریوں کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے علاقے میں بجلی کی فراہمی میں مسلسل تعطل کو فوری طور پر دور کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکیں اور صحت کے خطرات سے محفوظ رہیں۔
