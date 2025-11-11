امریکا کا بڑا فیصلہ: شامی صدر احمد الشرع سے ملاقات کے بعد شام پر عائد پابندیاں 6 ماہ کے لیے ختم

واشنگٹن: شامی صدر احمد الشرع کی وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات کے بعد امریکا نے شام پر عائد پابندیاں عارضی طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔
عرب میڈیا کے مطابق ملاقات میں دوطرفہ تعلقات، علاقائی امن، اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ ٹرمپ نے ملاقات کے بعد کہا کہ ’’مجھے شامی صدر پسند آئے، ہم چاہتے ہیں کہ شام ترقی کرے کیونکہ یہ مشرق وسطیٰ کا اہم ملک ہے‘‘۔
ٹرمپ اور احمد الشرع کی تعمیری ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خزانہ نے اعلان کیا کہ قیصر ایکٹ (Caesar Act) کے تحت شام پر عائد پابندیاں چھ ماہ کے لیے ختم کر دی گئی ہیں۔
محکمہ خزانہ کے مطابق یہ فیصلہ شامی معیشت کی بحالی اور شہریوں کی فلاح کے لیے کیا گیا ہے۔
یاد رہے کہ قیصر ایکٹ 2019 میں منظور کیا گیا تھا، جس کا مقصد بشار الاسد حکومت پر دباؤ ڈالنا اور امریکی شہریوں کو شامی حکومت یا فوج کے ساتھ کاروباری تعلقات سے روکنا تھا۔
قبل ازیں، جون میں امریکا نے شام پر عائد جزوی پابندیاں نرم کی تھیں، تاہم اب قیصر ایکٹ کے تحت پابندیوں کا عارضی خاتمہ ایک اہم سفارتی پیشرفت سمجھا جا رہا ہے۔