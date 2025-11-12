جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا

ماڈو 4 نامی 15 صدی کے اس جہاز کو برسوں کی کوشش کے بعد گزشتہ ماہ صحیح حالت میں نکالا گیا

ویب ڈیسک November 12, 2025
جنوبی کورین ماہرینِ آثارِ قدیمہ نے ملک کے مغربی ساحل کی تہہ سے 600 برس پرانا بحری کارگو جہاز کی باقیات نکال لیں۔

نیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف میری ٹائم ہیریٹیج کا کہنا تھا کہ ماڈو 4 نامی 15 صدی کے اس جہاز کو برسوں کی کوشش کے بعد گزشتہ ماہ صحیح حالت میں نکال لیا۔

یہ دریافت سے پہلی بار جوسون دور (1392–1910) کا کوئی جہاز مکمل طور پر کھدائی کے بعد نکالا گیا ہے جو اس وقت کے کی سلطنت کے سمندری ٹیکس اور نقل و حمل کے پیچیدہ نظام کا سب سے واضح مادی ثبوت ہے۔

یہ جہاز پہلی بار 2015 میں دریافت کیا گیا جس کے بعد برسوں تک یہ جہاز محققین کے مطالعے اور اس جو محفوظ کرنے کے کام کی وجہ سے زیر آب رہا۔

دریافت کے بعد سے ماہرینِ موقع سے 120 سے زیادہ نوادرات حاصل کیے جا چکے ہیں جن میں لکڑی کے کارگو ٹیگ اور حکومتی چاولوں کے برتن شامل ہیں۔
