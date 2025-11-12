عوام کی حکومت، خواب یا حقیقت

جمہوریت کا حسن اس وقت ہے جب وہ محض انتخابات تک محدود نہ رہے بلکہ معیشت، تعلیم، صحت، زمین اور وسائل کی تقسیم تک پھیلے

زاہدہ حنا November 12, 2025
facebook whatsup

انسانی تاریخ اقتدارکی ایک طویل داستان ہے۔ کبھی ایک شخص تخت پر بیٹھ کر خود کو خدا کا سایہ کہلاتا تھا، کبھی بادشاہت نے عوام کے خون سے اپنے محل تعمیرکیے۔ کبھی پادریوں نے مذہب کے نام پر حکومت کی تو کبھی جرنیلوں نے بندوق کے زور پر۔ کبھی جاگیرداروں کے دربار لگے تو کبھی سرمایہ داروں کے بورڈ روموں میں فیصلے ہوئے۔ مگر ان سب میں جو ایک خواب ہمیشہ زندہ رہا، وہ تھا عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔

تاریخ کے آغاز میں انسان نے جبر کے مقابلے میں انصاف کی تلاش کی۔ قبائلی نظاموں میں مشورہ ہوتا تھا مگر طاقت پھر بھی چند ہاتھوں میں مرتکز رہتی۔ بادشاہت نے ہزاروں سال تک انسان کو رعایا بنا کر رکھا۔ پھر یورپ میں بادشاہت کے خلاف بغاوتیں ہوئیں۔ انقلابِ فرانس نے نعرہ لگایا، مساوات ،آزادی، بھائی چارہ۔ روس کے انقلاب نے مزدور اور کسان کو بتایا کہ تخت الٹ بھی سکتا ہے۔ انقلابات نے زمین ہلا دی مگر سوال باقی رہا، اقتدار آخرکارکس کے ہاتھ میں ہے؟

 آج ہم کہتے ہیں، دنیا میں جمہوریت ہے، مگر یہ کیسی جمہوریت ہے جہاں ووٹ عوام کا ہوتا ہے اور حکومت سرمایہ داروں کی بنتی ہے، یہ کیسی آزادی ہے، جہاں اخبار چھپتا تو ہے مگر سچ بولنے والے صحافی جیل جاتے ہیں ، یہ کیسی پارلیمان ہے جہاں مزدوروں کے لیے کوئی آواز نہیں مگر ایک سرمایہ دارکی پہنچ ہر وزیر اور مشیر تک ہے اگر یہی جمہوریت ہے تو پھر یہ عوام کی نہیں سرمایہ کی جمہوریت ہے۔

سچ تو یہ ہے کہ دنیا نے بہت سی حکومتیں دیکھی ہیں، بادشاہت، آمریت، مذہبی حکومت، فوجی حکومت اور اب سرمایہ دارانہ جمہوریت۔ ہر نظام نے اپنے دعوے کیے، اپنے نعرے لگائے مگر اکثریت کے ہاتھ ہمیشہ خالی رہے۔ وہ اکثریت جو دن رات کام کرتی ہے، جو زمین جوتتی ہے ،جوکارخانے میں پسینہ بہاتی ہے، وہی محروم رہی۔ اقتدار کا جھوٹا تاج ہمیشہ اقلیت کے سر پر سجا رہا۔لیکن ایک تصور ایسا بھی ہے جس نے صدیوں سے انسان کے دل میں امید کی شمع جلائی ہوئی ہے، عوامی جمہوریت یعنی وہ نظام جہاں فیصلے بند دروازوں کے پیچھے نہیں، عوامی اجتماع میں ہوتے ہیں۔ جہاں اقتدار 2 فیصد کے پاس نہیں بلکہ 98 فیصد کے ہاتھ میں ہو۔ جہاں حکومت محلات میں نہیں بلکہ محلوں میں بیٹھ کر عوام کے دکھ سنتی ہو۔

جہاں تعلیم، صحت روزگار اور انصاف کسی کا عطیہ نہیں بلکہ بنیادی حق ہو۔یہی وہ جمہوریت ہے جسے ہم عوام کی جمہوریت یا پیپلز ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ یہ وہ خواب ہے جو روس، چین ،کیوبا، ویتنام اور دیگر ممالک میں کبھی کبھی حقیقت کے قریب پہنچا۔ مگر سرمایہ داری کے عالمی جال نے ان تجربات کو بھی کمزورکرنے کی کوشش کی۔ جب عوام اپنے حق کے لیے اٹھتے ہیں تو ان پر پابندیاں لگتی ہیں۔ ان کے لیڈروں کو ’’غدار‘‘ کہا جاتا ہے اور ان کی تحریکوں کو دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے، مگر تاریخ کا پہیہ ہمیشہ جبر کے خلاف چلتا ہے۔

سرمایہ دارانہ جمہوریت نے ہمیں انتخاب کا حق دیا، مگر اختیار نہیں۔ ہمیں رائے دی، مگر اثر نہیں۔ ہمارے ووٹ کے بدلے ہمیں وعدے ملے، روزگار نہیں۔ ہمارے خواب بیچے گئے، امیدیں لوٹی گئیں۔ جب کوئی مزدور اپنی تنخواہ مانگتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ نظام کی مجبوری ہے، مگر جب ایک کارپوریٹ گروپ خسارے میں جاتا ہے تو حکومت اس کے لیے اربوں کا پیکیج لے آتی ہے۔ یہ کیسی مساوات ہے؟

جمہوریت کا حسن اس وقت ہے جب وہ محض انتخابات تک محدود نہ رہے بلکہ معیشت، تعلیم، صحت، زمین اور وسائل کی تقسیم تک پھیلے۔ اگر فیکٹری میں مزدورکی آواز سنی نہیں جاتی، اگر کسان کو اپنی فصل کا پورا معاوضہ نہیں ملتا، اگر عورت اپنے حق کے لیے خوف زدہ ہے اگر طالب علم کتاب کے بجائے بھوک سے لڑ رہا ہے تو پھر یہ جمہوریت نہیں دکھاوا ہے۔

عوامی جمہوریت کا مطلب ہے کہ اقتدار ان ہاتھوں میں ہو جو روز صبح مزدوری پر جاتے ہیں ان عورتوں کے ہاتھ میں جو گھر اور سماج دونوں سنبھالتی ہیں ان نوجوانوں کے ہاتھ میں جو اپنے مستقبل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ یہ نظام صرف ووٹ سے نہیں شعور سے بنتا ہے۔ جب عوام یہ سمجھ جائیں کہ ان کی تقدیر ان کے اپنے ہاتھ میں ہے تب ہی سچی جمہوریت جنم لیتی ہے۔

آج جب دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اپنی تمام تر چمک کے باوجود زوال کی طرف بڑھ رہا ہے جب دولت چند افراد کے قبضے میں سمٹ رہی ہے جب جنگیں وسائل کی لالچ میں لڑی جا رہی ہیں، تو اس وقت عوامی جمہوریت کا خواب پہلے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ یہ خواب صرف سیاست نہیں ایک انسانی ضرورت ہے۔

شاید ایک دن وہ وقت آئے جب کوئی بچہ بھوک سے نہ مرے جب کوئی مزدور بے روزگار نہ ہو جب عورت اپنی آواز بلند کرے اور کوئی اسے خاموش نہ کرا سکے۔ شاید ایک دن وہ وقت آئے جب ووٹ کا مطلب صرف بیلٹ باکس نہ ہو بلکہ عزت، روزگار اور انصاف ہو۔ تب ہم کہہ سکیں گے کہ ہاں، اب عوام کی حکومت ہے اور یہی ہے اصل جمہوریت۔یہ خواب شاید آج دور ہے مگر ناممکن نہیں،کیونکہ جب 98 فیصد بیدار ہوں گے تو تاریخ کے تخت و تاج ہل جائیں گے اور زمین پر پہلی بار انسانیت کی حقیقی حکومت قائم ہو گی عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے۔

عوامی جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم عام ہو کیونکہ تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر شعورکی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک ناخواندہ معاشرہ ہمیشہ آسانی سے گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انصاف کا نظام بھی سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اگر قانون کمزور کے لیے الگ اور طاقتور کے لیے الگ ہو تو پھر ریاست عوامی نہیں رہتی بلکہ چند مفاد پرستوں کا آلہ بن جاتی ہے۔

عوامی جمہوریت دراصل ایک اخلاقی اور سماجی انقلاب کا نام ہے۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب ہر شخص اپنے حصے کا کردار ادا کرے۔ جب استاد علم کو بیداری کا ذریعہ بنائے جب مزدور اپنے حق کے لیے منظم ہو جب عورت اپنے وجود کو کمزوری نہیں بلکہ طاقت سمجھے جب نوجوان خواب دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے عملی قدم اٹھائے۔ تب ہی وہ دن آئے گا جب اقتدار واقعی عوام کے ہاتھوں میں ہوگا اور جمہوریت محض نعرہ نہیں بلکہ زندہ حقیقت بن جائے گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

اداکار عثمان مختار کے بڑھتے ہوئے وزن نے آن لائن بحث چھیڑ دی

 Nov 12, 2025 01:11 AM |
اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

اداکارہ صبا قمر کے نوٹس کے بعد ہونیوالی تنقید پر نعیم حنیف کا دوٹوک مؤقف سامنے آگیا

 Nov 12, 2025 12:02 AM |
’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

’آپ کی بہت یاد آئے گی، اب میری فکر نہ کیجئے گا‘: معروف ٹک ٹاکر کی موت پر بیٹی کا دلخراش پیغام

 Nov 11, 2025 10:42 PM |

متعلقہ

Express News

آئیڈیالوجی کا بحران ختم ہو جائے گا

Express News

سیاست جمہوریت اور آئین کی حکمرانی

Express News

فلسطینی بچوں پر اعتبار نہیں ہو سکتا

Express News

چرغن،گذرگ اور بھوت دانشور

Express News

ظہران ممدانی کی فتح ٹرمپ کی شکست

Express News

سرجی یونس بخاری صاحب

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو