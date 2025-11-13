لاہور میں سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والا پولیس اہلکار گرفتار

کانسٹیبل غیر لائسنسی اسلحہ سے فائرنگ کرتا رہا، ایف آئی آر

November 13, 2025
لاہور:

سندر کے علاقے سرعام ہوائی فائرنگ کرنے والے پولیس اہلکار شاہد کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔

ایس ایچ او سندر انسپکٹر اسد اقبال کے مطابق اہلکار شاہد کو انکوائری کے بعد گرفتار کیا گیا۔

ایف آئی آر کے مطابق کانسٹیبل غیر لائسنسی اسلحہ سے فائرنگ کرتا رہا، اہلکار سے لوڈڈ اسلحہ اور چار گولیوں کے خول برآمد کیے۔

اہلکار شاہد کی اس سے قبل بھی فائرنگ کی ویڈیوز وائرل ہوئیں، پولیس اہلکار مجاہد اسکواڈ میں تعینات ہے۔

ایس پی صدر ڈویژن رانا حسین طاہر کے مطابق کانسٹیبل شاہد کے خلاف تھانہ سندر میں پولیس مدعیت میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی۔

ڈی آئی جی آپریشنز لاہور محمد فیصل کامران کا کہنا تھا کہ فائرنگ اور اسلحہ کی نمائش کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں۔
