قومی کرکٹرز کھیل کیلیے ہمیشہ حمایت کرنے پر سری لنکن ٹیم کے مشکور

سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے، ابرار احمد

اسپورٹس ڈیسک November 13, 2025
facebook whatsup

قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں نے کھیل کے لیے ہمیشہ حمایت کرنے پر سری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کردیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو پیغام میں ٹی ٹوئنٹی کپتان سلمان آغانے سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت میں سری لنکا نے پاکستان کا ساتھ دیا۔

انہوں نے کہا کہ پوری قوم سے درخواست ہے گراؤنڈ آئیں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں۔

ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کے مشکور ہیں۔ شائقین زیادہ سے زیادہ تعداد میں گراؤنڈ آئیں۔

فاسٹ بولر حارث رؤف کا کہنا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سری لنکا کو یاد رکھا جائے گا۔

لیگ اسپنر ابرار احمد نے کہا کہ سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے۔ ہم سری لنکن کرکٹرز کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

دوسرے نمبرز سے میرے شوہر کو رابطہ کرنا بند کردیں، ڈاکٹر زینب شوہر کی سابقہ اہلیہ پر برس پڑیں

 Nov 14, 2025 12:03 AM |
گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

گووندا کی طبیعت کیسی ہے؟ اہلیہ سنیتا کا اہم پیغام جاری

 Nov 14, 2025 09:49 PM |
انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

انیقہ ذوالفقار نے اپنے ہونے والے شوہر کیلئے شرائط رکھ دیں

 Nov 14, 2025 11:52 PM |

متعلقہ

Express News

35ویں نیشنل گیمز کی مشعل روشن، ملک گیر سفر کا آغاز

Express News

بھارتی کرکٹر نے خاتون کیخلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کرادیا

Express News

دوسرا ون ڈے: پاکستان نے سری لنکا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

سابق کپتان مصباح الحق کا سری لنکن کرکٹ ٹیم کیلئے بڑا بیان

Express News

ہاکی کے میدان سے پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری سامنے آگئی

Express News

پی ایس ایل فرنچائزز کی ویلیوایشن مکمل، نئی فرنچائزز کے نام تجویز

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو