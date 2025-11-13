ٹوئنکل کھنہ اور کاجول کا شادی سے قبل ایک ہی مرد سے تعلقات کا انکشاف

کاجول اور ٹوئنکل کھنہ نے اپنے شو میں گفتگو کے دوران دیگر موضوعات پر بھی گفتگو کی

ویب ڈیسک November 13, 2025
فوٹو: انڈین میڈیا
نیو دہلی:

بالی ووڈ کی گلیمرس دنیا سے جڑے اداکار آئے روز نئی انکشافات کرتے ہیں اور مداحوں کو ورطہ حیرت میں مبتلا کردیتے ہیں، بعض اوقات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ بن جاتے ہیں۔

بھارتی میڈیا کے مطابق بالی ووڈ کی مقبول اداکارہ ٹوئنکل کھنہ نے حال ہی میں اپنے شو میں انکشاف کیا ہے کہ شادی سے قبل وہ اور کاجول کے ایک ہی مرد سے تعلقات تھے، یہ انکشاف انہوں نے دونوں اداکاؤں کے درمیان شو میں مذاق اور خوش گیپیوں کے دوران کیا۔

ٹوئنکل کھنہ اور کاجول کی ایک دوسرے کے ساتھ مذاق اور گفتگو کے دوران ماضی کا قصہ سامنے آنے پر سوشل میڈیا بھی متحرک ہوگیا اور ان کی بات فوری طور پر سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔

شو میں اس وقت ڈرامائی صورت حال پیش آئی جب ٹوئنکل کھنہ سوال کیا کہ اچھی سہیلیاں ایک دوسرے کے سابق دوست کے ساتھ ڈیٹ نہیں کرتی ہیں اور تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ میرے لیے اپنے دوست کسی مرد سے زیادہ اہم ہیں اور وہ تو کہیں پر بھی مل جائے گا۔

انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ایک ہی ایکس تھا لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں، جس پر کاجول نے کہا کہ چپ رہے میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں لیکن جب تک بڑا انکشاف ہوچکا تھا اور وہاں موجود لوگ حیرت زدہ تھے۔

اسی دوران انہوں نے کہا کہ کیا شادی کی ایکسپائری تاریخ اور دوبارہ بحال کرنے کا موقع ملنا چاہیے لیکن دوسری طرف کاجول نے غیرمتوقع جواب دیا اور کہا کہ میں بالکل ایسا ہی سمجھتی ہوں کیونکہ اس بات کی کیا ضمانت ہے صحیح وقت میں آپ کی شادی صحیح آدمی سے ہو رہی ہے۔

کاجول نے کہا کہ اگر ایکسپائری تاریخ ہے تو تعلقات بحالی کا موقع سمجھ میں آتا ہے اور کسی کو بھی طویل عرصے تک مشکل سے نہیں گزرنا چاہیے اور وہ ٹوئنکل کھنہ کو بھی اپنی رائے سے متفق کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئی۔
