صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لعل بخش بھٹو کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔
ایوان صدر کے پریس ونگ سے جاری بیان کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ لعل بخش بھٹو کی جمہوری جدوجہد اور عوامی خدمت کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ مرحوم لعل بخش بھٹو نے پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے جمہوری اداروں کے استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے مرحوم رہنما کے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ لعل بخش بھٹو کا انتقال پارٹی ہی نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان ہے۔
صدر مملکت نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی جوارِ رحمت میں جگہ دے اور لواحقین کو صبرِ جمیل عطا فرمائے۔
پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بھی پی پی پی ریسرچ اینڈ کوآرڈینیشن سیل کے انچارج لعل بخش بھٹو کے انتقال پر اظہار افسوس کیا ہے۔
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سابق صوبائی وزیر لعل بخش بھٹو کے صاحبزادے سینیٹر ندیم بھٹو کے لیے تعزیتی پیغام
چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ لعل بخش بھٹو پاکستان پیپلزپارٹی کے لئے ایک اثاثہ تھے، جمہوریت کی بحالی کے لئے ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔
پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نےانتقال پر دکھ و افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کراچی۔ مرحوم لعل بخش بھٹو پیپلز پارٹی کے نظریاتی اور مخلص ساتھی تھے۔
نثار کھوڑو نے کہا کہ ہم سب سوگوار خاندان کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔