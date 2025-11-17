ماہرہ خان نے دادی یا نانی کے ساتھ ملائی والی چائے پینے اور پراٹھا کھانے کا مشورہ کیوں دیا؟

معروف پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے مشورہ دیا ہے کہ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر نانی یا دادی کے ساتھ بیٹھیں اور اُن کے ساتھ چائے پراٹھا کھا کر زندگی کو انجوائے کریں۔
یہ بات انہوں نے کراچی میں منعقدہ اپنی نئی آنے والی فلم نیلوفر کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں ایکسپریس ٹریبیون سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔
عمار رسول کی ہدایت کاری میں نیلوفر فلم بنائی جارہی ہے جو رمانوی کہانی پر مبنی ہے اور ہدایت کار ہی اس کے مصنف بھی ہیں۔
فلم میں فواد خان، ماہرہ کے علاوہ مدیحہ امام، بہروز سبزواری سمیت دیگر بھی کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ اس فلم کے شریک پروڈیوسر فواد خان بھی ہیں۔
یاد رہے کہ فواد خان اور ماہرہ خان کی جوڑی نے ڈرامہ ہمسفر سے شہرت حاصل کی جس کے بعد دونوں کو بالی ووڈ میں موقع ملا اور پھر طویل وقت کے بعد چند سال قبل دونوں بلال لاشاری کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔
ڈرامہ اور فلم شائقین اس جوڑے کو رومانوی کرداروں میں ایک ساتھ دیکھ کر بہت پسند کرتے ہیں۔
ایکسپریس ٹریبیون سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ماہرہ خان نے بتایا کہ ’فواد اور اُن کا کردار رومانوی ہے اور اس سے اُن کے گھر والوں کو بھی اعتراض نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ تم محبت کرنے والی لڑکی ہو تو کردار اچھا ہی نبھاؤں گی‘۔
ماہرہ کے مطابق فلم میں رومانوی کہانی کے ساتھ اور بھی دیکھنے کو ملے گا اور انہیں امید ہے کہ شائقین اس کو بہت پسند بھی کریں گے۔
طویل عرصے بعد ایک ساتھ کام کرنے سے متعلق سوال پر اداکارہ نے کہا کہ ہاں ہم کافی عرصے بعد ایک ساتھ کام کررہے ہیں مگر اس میں بہت مزہ آیا، اسی کے ساتھ انہوں نے دیگر اداکاروں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم سیٹ پر ایک ساتھ ہوتے اور ایک دوسرے سے نہ صرف محبت کرتے بلکہ احترام کے ساتھ رہتے ہیں۔
ماہرہ خان نے کہا کہ اس فلم کے پروڈیوسر باصلاحیت اور ذہین ہیں انہوں نے نہ صرف ہم سب کو ایک ساتھ جمع کیا بلکہ فلم میں بھی لے کر آرہے ہیں۔ اداکارہ نے بتایا کہ فلم میں بہروز سبزواری، نوید شہزاد اور فواد کے ساتھ بھی مناظر ہیں۔
اداکارہ نے فلم کے حوالے سے کہا کہ ’لوگوں کو انتہائی مصروف دنیا میں سے کچھ وقت اپنے لیے نکال کر دادی یا نانی کے ساتھ ملائی والی چائے اور پراٹھے کھاتے ہوئے اسے دیکھنا اور انجوائے کرنا چاہیے‘۔
فواد خان کے ساتھ دوبارہ کام کا موقع ملنے پر ماہرہ نے کہا کہ ’’ہم اداکاروں کے طور پر بھی کچھ مختلف تھے، لیکن چونکہ ہم نے اتنے عرصے سے ایک ساتھ کام نہیں کیا لیکن اس بار بہت مزہ آیا ہے‘۔
فواد خان کے ساتھ اپنی جوڑی کی شہرت اور لوگوں کی محبت ملنے کے حوالے سے ماہرہ نے کہا کہ یہ فلم میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ یہ ایک رومانوی کہانی ہے، ایک ایسی فلم جس میں محبت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔