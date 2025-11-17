شاہ لطیف ٹاؤن میں قتل کا معمہ حل، بیوی اور اس کا آشنا گرفتار

کراچی:
شاہ لطیف ٹاؤن پولیس نے شہری کے اندھے قتل کا معمہ حل کرتے ہوئے مقتول کی بیوی اور اس کے دوست کو گرفتار کرلیا۔
ایکسپریس کے مطابق جمعہ کو شاہ لطیف ٹاؤن کوہی گوٹھ کے علاقے میں کلہاڑی کے وار کرکے 30 سالہ امین ولد پیارو نامی شہری کو قتل کردیا تھا، پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی تھی۔
پولیس نے دوران تفتیش خفیہ اطلاع اور ذرائع کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے خاتون سمیت دو ملزمان کو گرفتار کرلیا جن کی شناخت آمنہ اور علی اکبر کے نام سے ہوئی۔
پولیس تفتیش کے مطابق گرفتار ملزمہ آمنہ اور ملزم علی اکبر کے درمیان چند ماہ قبل دوستی ہوئی تھی جس کے بعد دونوں نے منصوبہ بندی کے تحت قتل کا فیصلہ کیا۔
تفتیش سے معلوم ہوا کہ ملزم علی اکبر نے اپنے ساتھی غلام حسین کے ساتھ مل کر کلہاڑی کے وار سے مقتول کو قتل کیا، آمنہ نے اپنے شوہر کے قتل کے لیے علی اکبر کو اُکسایا اور مکمل معاونت فراہم کی۔
دورانِ تفتیش گرفتار ملزم نے انکشاف کیا کہ غلام حسین نے واردات کے عوض 40 ہزار روپے سے زائد رقم کا مطالبہ کیا تھا جس پر منصوبہ بندی کی گئی۔
پولیس نے دونوں مرکزی ملزمان کو حراست میں لے لیا اور مزید تفتیش جاری ہے جب کہ تیسرے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جارہے ہیں۔