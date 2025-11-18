سویڈن؛ خاتون کے رولر کوسٹر سے گرنے کی ویڈیو سامنے آگئی

ویڈیو میں خاتون کو 20 فٹ بلندی سے گرتے ہوئے دیکھا گیا

ویب ڈیسک November 18, 2025
سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم کے معروف تفریحی پارک گرونا میں چلتے رولر کوسٹر سے خاتون کے گرنے کی ویڈیو سامنے آگئی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق 2023 کے خوفناک رولر کوسٹر حادثے کی لرزہ خیز ویڈیو عدالت میں پیش کی گئی، جس میں ایک خاتون کو 20 فٹ بلندی سے گرتے ہوئے دیکھا گیا۔

ویڈیو میں واضح ہے کہ جیٹ لائن نامی کوسٹر کا ’’سپورٹ آرم‘‘ ٹوٹنے سے گاڑی اچانک رک گئی اور جزوی طور پر پٹڑی سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں کارِن ایلِمگارڈ تیز رفتار جھٹکے کے ساتھ ہوا میں اچھل کر نیچے گر گئی۔ کارِن کے شوہر میکائل ایلِمگارڈ نے ایک بیم پکڑ کر خود اپنی جان بچائی۔

انہوں نے عدالت میں بیان دیا کہ اپنی اہلیہ کو زمین پر خون میں لت پت دیکھ کر وہ یہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ آیا وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ اس حادثے میں 30 برس کی ایک خاتون ہلاک جبکہ 9 افراد زخمی ہوئے تھے۔

عدالت میں انہوں نے مزید بتایا کہ اہلیہ کی جان تو بچ گئی، مگر انہیں سرجری کروانا پڑی اور وہ آج بھی جسمانی اور ذہنی تکلیفوں سے نبرد آزما ہیں۔

ان کا کہنا تھا کہ گرنے کے دوران گھاس تیزی سے اوپر آتی محسوس ہوئی، اور اگر وہ کسی سخت چیز پر گرتیں تو شاید زندہ نہ بچتیں۔

افسوسناک واقعے کے بعد گرونا لنڈ اور دو دیگر کمپنیوں کے خلاف مقدمے کی سماعت 10 نومبر سے شروع ہو چکی ہے، جہاں استغاثہ کی جانب سے 1 کروڑ 80 لاکھ سویڈش کراؤن جرمانے کی درخواست کی گئی ہے، جس کا مؤقف ہے کہ کمپنیوں نے حفاظتی معیارات کی خلاف ورزی کی۔
