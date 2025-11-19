مفرور ہونا کسی کو دیگر معاملات میں پیروی سے نہیں روکتا، سپریم کورٹ

اسلام آباد:
سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوجداری مقدمے میں مفرور یا اشتہاری ہونا بذات خود کسی شہری کو سول یا سروس معاملات میں قانونی چارہ جوئی سے محروم نہیں کرتا۔
مجرمانہ ذمہ داری کا تسلسل یا اشتہاری مجرم کی حیثیت، چاہے وہ کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ان ناگزیر شہری حقوق کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کرتا جب تک کہ مقننہ نے واضح طور پر اس طرح کی معذوری عائد نہ کی ہو۔
معاش، سروس کی مدت، پنشن، معاہدہ کی ذمہ داریوں یا مالی ذمہ داریوں کو متاثر کرنے والے معاملات میں کسی شہری کو اپیل یا قانونی چارہ جوئی کے حق سے محروم کرنے کا ایک رخ اختیار کرنا انصاف تک رسائی سے انکار کے مترادف ہے۔
یہ وہ انصاف ہے جو ایک بنیادی آئینی ضمانت و آرٹیکل 4، 9، 10-A اور 25 میں دیا گیا ہے۔ جسٹس سید منصور علی شاہ کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے سول پٹیشنز نمبر 41-Q اور 42-Q آف 2022 نمٹاتے ہوئے 24اکتوبر کوپنجاب سروس ٹریبونل کا وہ فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جس میں درخواست گزار اساتذہ کی اپیل صرف اس بنیاد پر ناقابلِ سماعت قرار دی گئی تھی کہ وہ ایک فوجداری مقدمے میں اشتہاری ہیں۔
جسٹس شاہ کی سربراہی میں جسٹس عقیل احمد عباسی پر مشتمل عدالت عظمیٰ کے ڈویژن بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔
فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس طرح کے اخراج سے نہ صرف اس اصول کو پامال کیا جائے گا کہ ہر شخص کے ساتھ صرف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی بلکہ یہ عدالت کے کام کو انصاف کے آلہ سے بگاڑ کر جبر کے طریقہ کار میں تبدیل کرے گا۔
فیصلے میں کہا گیا کہ یہ رخ یا کنارا ان تحفظات کو ختم کر دے گا جو شہریوں کو من مانی کارروائی سے تحفظ فراہم کرتے ہیں ۔
دوسرا رخ یا کنارہ ہوشیار اور بے ایمان قانونی چارہ جوئی کے ذریعے جان بوجھ کر استحصال کو دعوت دے گا۔ ایسے افراد عدالتی نظرثانی کو روکنے کے لیے ایک الگ مجرمانہ لیبل کو ہتھیار بنا سکتے ہیں تاکہ ان کے طرز عمل کو جانچ پڑتال سے روکا جا سکے اور متنازع کارروائیوں کے لیے جوابدہی سے گریز کیا جا سکے۔
عملی اثر یہ ہوگا کہ موقع پرست مدعی کو جبر کرنے کا لائسنس دیا جائے گا۔ نا اہلی کا مطالبہ کر کے وہ ایک متاثرہ شخص کے ذریعہ معاش اور سروس، جائیداد یا معاہدہ کے حقوق کو متاثر کرنے والے علاج تک رسائی کو ختم کر سکتے ہیں ۔
درخواست گزاروں کو صرف ان کے مبینہ طور پر فرار ہونے کی بنیاد پر برخاست کرنا قانون کا واضح غلط استعمال ہے کیونکہ یہ دو الگ الگ دائرہ اختیار کو آپس میں ملاتا ہے اور درخواست گزاروں کو ان کے سول اور سروس کے حقوق کے اندر مکمل طور پر مسائل پر فیصلہ کرنے سے محروم کر دیتا ہے۔
فیصلے میں نوٹ کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اشتہاری مجرم کی حیثیت سے پیدا ہونے والا کوئی بھی نقصان عام طور پر صرف اسی معاملے سے منسلک ہوتا ہے جس میں اعلان جاری کیا جاتا ہے اور اس کارروائی کے ساتھ گٹھ جوڑ کی کمی والے دیگر معاملات تک توسیع نہیں کرتا ہے۔
ایک اشتہاری مجرم کو ، محض اس حیثیت کی وجہ سے، دیوانی مقدمہ قائم کرنے یا اس کا دفاع کرنے یا اپنے شہری حقوق اور ذمہ داریوں سے متعلق کسی اپیل پر مقدمہ چلانے سے روکا نہیں جا سکتا۔