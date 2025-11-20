اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے 27 ویں ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کرلیا۔
جسٹس محسن اختر کیانی سمیت چار ججز کی جانب سے ترمیم چیلنج ہوگی، ترمیم چیلنج کرنے کے لئے ڈرافٹ تیار کرکے سپریم کورٹ کو بھیج دیا گیا۔
سپریم کورٹ میں آج ہی 27 ویں ترمیم کے معاملے کو چیلنج کیا جائے گا، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار درخواست گزاروں میں شامل ہیں۔
ان کے علاوہ جسٹس ثمن رفعت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان بھی چیلنج کرنے والے ججوں میں شامل ہیں۔
دوسری جانب ذرائع سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ میں تاحال 27ویں ترمیم کیخلاف ہائی کورٹ ججز کی کوئی پٹیشن دائر نہیں ہوئی۔
ذرائع وفاقی آئینی عدالت نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت میں بھی ججز کی جانب سے 27ویں ترمیم کیخلاف کوئی درخواست دائر نہیں ہوئی۔