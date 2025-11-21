پنجاب حکومت کے ویژن کو امریکی کانگریس نے جنوبی ایشیا میں مثال قرار دیا، عظمیٰ بخاری

لاہور:
صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت کے ویژن کو امریکی کانگریس نے جنوبی ایشیا میں مثال قرار دیا ہے۔
اپنے بیان میں عظمیٰ بخاری نے کہا کہ امریکی کانگریس کا مریم نواز کو لکھا گیا خط حوصلہ افزا اور قابل ستائش ہے۔ امریکی قانون ساز بھی مریم نواز کی لیڈرشپ کے معترف ہیں۔ انہوں نے مریم نواز کے اینٹوں کے بھٹوں اور بھٹہ مزدوری سے متعلق اقدامات کو سراہا ہے۔
عظمیٰ بخاری نے کہا کہ امریکی کانگریس نے مریم نواز کے ماحولیات اور جبری مشقت کے خاتمے کے اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا اور جدید بھٹہ نظام کو خطے میں مثال قرار دیا گیا ہے۔ امریکی قانون سازوں نے بھی اعتراف کیا کہ مریم نواز کے اقدامات امریکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کا پرکشش موقع ہیں۔
انہوں نے کہا کہ امریکی کانگریس نے اعتراف کیا ہے کہ مریم نواز بھٹوں سے جبری مشقت ختم کرکے بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کررہی ہیں۔ خط میں اعتراف کیا گیا کہ مریم نواز کا یہ عمل غیرملکی سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ہے۔ امریکی قانون سازوں نے واضح کیا کہ پنجاب مستقبل میں اقتصادی تعاون کا دروازہ ثابت ہوسکتا ہے۔
وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا کہ مریم نواز حکومت کے ویژن کو امریکی قانون سازوں نے جنوبی ایشیا میں مثال قرار دیا ہے۔ مریم نواز بھرپور محنت اور ذمہ داری سے فرائض سرانجام دے رہی،اسی لیے دنیا کو ان کے کام نظر آرہے ہیں۔ مریم نواز کا کام اور ان کے فلاحی منصوبے عالمی سطح پر ان کی پہچان بن رہے ہیں۔