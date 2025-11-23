ڈی جی خان، این اے 185 کے ضمنی انتخاب کی پولنگ آج ہو گی، مقابلہ دلچسپ ہونے کی توقع

این اے 185 کے ضمنی الیکشن میں تین بڑی سیاسی جماعتوں سمیت کل 8 امیدوار میدان میں ہیں

ویب ڈیسک November 23, 2025
ڈی جی خان:

ڈیرہ غازی خان کی قومی اسمبلی کی نشست این اے 185 پر ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ آج ہوگی۔

پولنگ عملہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز پر پہنچ چکا ہے جبکہ انتخابی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔

الیکشن کمیشن کے مطابق حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4 لاکھ 18 ہزار 310 ہے، جن میں 2 لاکھ 22 ہزار 392 مرد اور 1 لاکھ 95 ہزار 918 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔

ضمنی انتخاب کے لیے 226 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں جبکہ ووٹرز کے لیے 460 پولنگ بوتھ مختص کیے گئے ہیں، جہاں مناسب سیکیورٹی اور سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔

این اے 185 کے ضمنی الیکشن میں تین بڑی سیاسی جماعتوں سمیت کل 8 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں پیپلز پارٹی کے سردار دوست محمد کھوسہ، مسلم لیگ ن کے سردار محمود قادر خان لغاری، جمعیت علمائے اسلام (ف) کے عبدالعزیز شامل ہیں۔

یہ حلقہ ڈیرہ غازی خان کی شہری آبادی کے ساتھ ساتھ تحصیل کوٹ چھٹہ کے شہری و مضافاتی علاقوں پر مشتمل ہے، جہاں انتخابی سرگرمیوں میں گزشتہ کئی روز سے تیزی دیکھی جا رہی ہے۔

انتظامیہ نے پولنگ کے پُرامن انعقاد کے لیے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دے دی ہے اور ووٹرز سے اپیل کی ہے کہ وہ بلاخوف پولنگ اسٹیشنز کا رخ کریں اور اپنا حقِ رائے دہی استعمال کریں۔
