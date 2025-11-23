یونیورسٹی آف مکران میں ایف سی بلوچستان کے تعاون سے اسپورٹس ویک کا انعقاد

یونیورسٹی آف مکران پنجگور میں ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) کے تعاون سے اسپورٹس ویک کا شاندار انعقاد ہوا۔
تفصیلات کے مطابق اسپورٹس ویک کا اہتمام طلباء اور طالبات کو مثبت سرگرمیوں کی جانب مائل کرنے کے لیے کیا گیا۔
اسپورٹس ویک میں کرکٹ، فٹبال، بیڈمنٹن، شطرنج اور سلو ریس سمیت متعدد مقابلے منعقد کیے گئے۔
طلباء نے اسپورٹس ویک میں بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مختلف مقابلوں میں پرجوش حصہ لیا۔
یونیورسٹی انتظامیہ نے اسپورٹس ویک کو طلباء کی ذہنی و جسمانی نشوونما کے لیے اہم قدم قرار دیا۔
اختتامی تقریب میں کمانڈنٹ پنجگور رائفلز نے جیتنے والی ٹیموں میں ٹرافیاں اور انعامات تقسیم کیے۔
وائس چانسلر اور فیکلٹی کی جانب سے ایف سی بلوچستان (ساؤتھ) کی معاونت پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایف سی بلوچستان کی سرگرمیاں نوجوانوں کی صلاحیتوں کے نکھار اور معاشرے میں ہم آہنگی کے فروغ میں معاون ہیں۔
ایف سی بلوچستان کے تعاون سے علاقائی سطح پر کھیلوں کے فروغ کی نئی روایت قائم ہو رہی ہے۔