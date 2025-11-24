نیشنل بینک اسٹیڈیم کی ترقی پر سینیٹ کمیٹی کا اہم اجلاس

سینیٹر رانا محمود الحسن کی زیر صدارت  نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں کرکٹ سے متعلق امور زیر بحث آئے

زبیر نذیر خان November 24, 2025
facebook whatsup
کراچی:

سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے کیبنٹ سیکرٹیریٹ کا اہم اجلاس پیرکو منعقد ہوا، کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رانا محمود الحسن کی زیر صدارت  نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہونے والے اجلاس میں کرکٹ سے متعلق امور زیر بحث آئے۔

ایجنڈے کے مطابق کمیٹی کے ارکان اسٹیڈیم کا تفصیلی دورہ کیا، اجلاس میں پی سی بی  کی جانب سے اسٹیڈیم میں نئی تعمیرات کے حوالے سے مفصل پریزنٹیشن پیش کی گئی۔

اس موقع پر نیشنل اسٹیڈیم میں گزشتہ تین برس کے دوران ہونے والے کام اور کارکردگی کا جائزہ  بھی لیا گیا۔

مذید برآں کرکٹ سے متعلق امور پر بات چیت بھی ایجنڈے کا حصہ تھی،کمٹی کے ارکان نے اسٹیڈیم میں جاری اوور40 عالمی کپ میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری میچ بھی دیکھا اور منتظمین سے ملاقات کی۔

بعدازاں کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر رانا محمود الحسن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کہ نیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والی  تعمیرات اور سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

کراچی ہمارا دل ہے، شہر قائد اہمیت کا حامل ہے،جنگ کے بعد بھارت کے  زخم تازہ ہیں، اسی بنا پر پر اس کا رویہ کرکٹ میں رویہ سب کے سامنے عیاں یے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے ہی مسائل ہم حل کر سکتے ہیں۔

پاکستان کا دنیا بھر میں مثبت تاثر جانا بہت ضروری ہے، دشمن بہت سازشیں کر رہا ہے،سری لنکا کرکٹ  ٹیم کے دورہ پاکستان کے موقعہ پر بھی دہشت گردی پھیلانے کوشش کی گئی تاکہ پاکستان کے حوالے سے منفی سوچ بڑھے لیکن مہمان ٹیم  اور سری لنکا کی حکومت نے  دہشت گردی کے خلاف پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔

کراچی میں سینیر عالمی  کپ کا انعقاد خوش آئند ہے، ایونٹ کے انعقاد کےحوالے سے حکومت سندھ  کا تعاون بھی قابل تعریف ہے۔

سینٹ کی کمیٹی اپنے آئینی دائرہ کار میں رہ کر کرکٹ  کے حوالے سےبہتر تجاویز پیش کرے گی،کمیٹی کے رکن سینٹر  عامر ولی الدین جشتی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام تسلی بخش ہے، یہاں پر جدید سہولتیں موجود ہیں،اسٹیڈیم کی پرانی مرکزی عمارت کو تاریخی حثیت حاصل ہے۔

تاریخی عمارت کو منہدم کرنے کی بجائے اس کو محفوظ کیا ہے،پی سی بی ہر صوبے میں برابری کی بنیاد پر انٹرنیشنل میچز کا انعقاد کرے، کراچی کو بھی برابری کی بنیاد پر بین الاقوامی میچز کی میزبانی ملنی چاہیے۔

حیدر آباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی انٹرنیشنل میچز ہونے چاہیں، سینٹ کی قائمہ کمیٹی پی سی بی کے مالی اور انتظامات مالی بھی دیکھنے کا اختیار رکھتی ہے،اسٹیڈیم اپ گریڈیشن پر مالی اور انتظامی معاملات کو بھی جائزہ لے رہے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

17 سال میں پہلی بار؛ فٹبالر کو اپنے ہی ساتھی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ؛ ویڈیو وائرل

Express News

روہت شرما ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے ایمبسیڈر مقرر

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، پاک-بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے 10 سال کے لیے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی

Express News

پاکستان میں پہلی بار  اے ٹی پی چیلنجر کپ، پاکستانی کھلاڑی مزمل مرتضیٰ کی بڑی جیت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو