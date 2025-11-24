آسٹریلیاکے دورہ پاکستان میں ردوبدل کی اطلاعات

شیڈول کے تحت یہ ون ڈے سیریز 13 سے 19 مارچ کے درمیان ہونا تھی

اسپورٹس ڈیسک November 24, 2025
لاہور:

آسٹریلوی ٹیم کے آئندہ برس کے دورہ پاکستان کے حوالے سے شیڈول میں ردوبدل کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ 

ذرائع کے مطابق مارچ 2026 میں طے شدہ تین ون ڈے سیریز اب اپنے مقررہ وقت پر ہونے کا امکان کم دکھائی دیتا ہے، پاکستان کرکٹ بورڈ اور کرکٹ آسٹریلیا کے درمیان شیڈول کی نئی تاریخوں کے لیے بات چیت جاری ہے۔ 

ذرائع کے مطابق ابتدائی شیڈول کے تحت یہ ون ڈے سیریز 13 سے 19 مارچ کے درمیان ہونا تھی تاہم اب اس بات پر غور کیا جارہا ہے کہ تینوں میچ پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے اختتام کے بعد منعقد کیے جائیں۔ 

دونوں بورڈز شیڈول کی وجہ سے پیدا ہونے والی مصروفیات کے تناظر میں نئی تاریخیں طے کرنے پر مشاورت کر رہے ہیں۔

دوسری جانب آسٹریلیا کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کیلیے پاکستان آمد کی تصدیق ہو چکی ہے، بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026سے قبل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز 30 جنوری سے 5 فروری تک شیڈول ہیں۔ 

یہ سیریز ورلڈ کپ کی تیاریوں کے لیے دونوں ٹیموں کے لیے انتہائی اہم قرار دی جا رہی ہے۔ 

کرکٹ آسٹریلیا کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ٹوڈ گرین برگ نے کچھ عرصہ قبل ایک آن لائن پریس کانفرنس میں پاکستان کے مجوزہ دورے پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا یہ دورہ آسٹریلیا کے کرکٹ کیلنڈر کا اہم حصہ اور دونوں بورڈز کے درمیان ریڈ بال اور وائٹ بال کرکٹ کے حوالے سے بہترین رابطہ موجود ہے۔ 

گرین برگ کے مطابق دونوں ممالک کو مستقبل میں مزید باہمی سیریز کے مواقع تلاش کرنے چاہیے تاکہ دونوں ٹیموں کو کھیلنے کے بہتر مواقع میسر آسکیں۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیا نے 2022 میں طویل وقفے کے بعد پاکستان کا دورہ کیا اور اس دوران آسٹریلوی ٹیم کو شاندار انداز میں خوش آمدید کہا گیا۔ 

ان کے مطابق اگر اسی طرح کی سیریز مستقبل میں بھی جاری رہیں تو یہ دونوں ممالک کے تعلقات اور کرکٹ کے فروغ کے لیے نہایت سودمند ہوں گی۔

پاکستان کی ٹیم نے آخری مرتبہ نومبر 2024 میں آسٹریلیا کا دورہ کیا تھا، محمدرضوان کی قیادت میں قومی ٹیم نے ون ڈے سیریز میں 1-2 سے تاریخی کامیابی حاصل کی تھی۔ 

یہ آسٹریلیا میں 2002 کے بعد پاکستان کی پہلی ون ڈے سیریز فتح تھی جس نے قومی ٹیم کا مورال بلند کیا تاہم ٹی ٹوئنٹی سیریز میں آسٹریلیا نے بھرپور کم بیک کرتے ہوئے تینوں میچ جیت کر سیریز 0-3 سے اپنے نام کی۔
