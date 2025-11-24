کراچی: خود کو آگ لگانے کا خواب دیکھ کر شہری نے حقیقت میں خودکشی کرلی

پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کردی تاہم مزید تفتیش کاعمل جاری ہے

اسٹاف رپورٹر November 24, 2025
کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں ایک شخص نے  خود پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کا خواب دیکھ کر حقیقت میں خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خود سوزی کر لی۔

تفصیلات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اورنگی ٹاؤن کے علاقے قصبہ موڑ شہزاد سنیما گلی نمبر 5 کے قریب گھر میں ایک شخص آگ میں جھلس کر شدید زخمی ہوگیا جسے  تشویشناک حالت میں چھیپا ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

شہری کی شناخت 60 سالہ اللہ رکھا ولد خوشی محمد کے نام سے ہوئی، ریسکیو حکام کے مطابق شدید جھلس کر زخمی ہونے والا شخص گزشتہ روز سول اسپتال میں دوران علاج چل بسا۔

ایس ایچ او یوسف مہر نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خودسوزی کا سامنے آیا ہے، متوفی نے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی تھی، متوفی کا آبائی تعلق پنڈی سے تھا جبکہ 10 روز قبل وہ پنڈی سے  سالی کے گھر آیا ہوا تھا۔

متوفی کی سالی نے پولیس کو بتایا کہ اللہ رکھا نے اسے بتایا تھا کہ وہ 3 روز سے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے خو د پر تیل چھڑ ک کر آگ لگا دی۔ جس کے سبب وہ انتہائی پریشان بھی تھا تاہم ہفتہ اور اتوار کی  درمیانی شب اس نے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکا اور خود کو آگ لگا دی۔

پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کردی تاہم مزید تفتیش کاعمل جاری ہے۔
