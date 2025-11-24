بھارتی فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار دھرمیندر نے انتقال سے قبل بڑے پردے پر اپنی آخری فلم میں کردار ادا کیا تھا جو اب یادگار رہ جائے گا۔
آنجہانی دھرمیندر نے اپنی خراب صحت کے باوجود ہدایت کار سری رام راگھوان کی نئی فلم ’’Ikkis‘‘ میں کام کیا، جس میں انھوں نے 21 سالہ شہید سپاہی ارون کھیترپال کے والد کا کردار ادا کیا ہے۔ ارون کا کردار اداکار آگستیہ نندا نے نبھایا ہے۔
فلم میں دھرمیندر کا کردار نہ صرف جذباتی بلکہ کہانی کو گہرائی بھی فراہم کرتا ہے۔ ان کی سنجیدگی اور تجربہ کردار کو مزید مؤثر بناتا ہے۔
آگستیہ نندا، زویا اختر کی فلم The Archies سے ڈیبیو کرچکے ہیں، اس فلم میں ارون کھیترپال کے بہادر اور قربانی سے بھرپور کردار کو پردے پر لائیں گے۔
فلم کی کاسٹ میں مزید باصلاحیت اداکار جے دیپ اہلاوت اور سکندر کھیر بھی شامل ہیں، جو کہانی کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ ’’Ikkis‘‘ کی ہدایت کاری سری رام راگھوان نے کی ہے جبکہ پروڈکشن دینیش ویجان کی Maddock Films نے انجام دی ہے۔ اس فلم کی تحریر راگھوان کے ساتھ ارجیت بسواس اور پوجا لدھا سرتی نے مل کر لکھی ہے۔
آنجہانی اداکار کی یہ فلم اس سال کے آخر میں 25 دسمبر کو ریلیز کی جارہی ہے۔