ملک بھر میں کنٹونمنٹس بورڈز کی مدت مکمل؛ نئے الیکشن کی تیاریاں

کنٹونمنٹس ایگزیکٹیو آفیسرز سے کئیر ٹیکر بورڈ کے لیے نام طلب کرلیے گئے

جمیل مرزا November 25, 2025
facebook whatsup

ملک بھر کے کنٹونمنٹس بورڈ میں منتخب ممبران کی مدت مکمل ہوگئی ہے۔

تفصیلات کے مطابق 44 میں سے 37 کنٹونمنٹس بورڈ کے وائس پریذیڈنٹس منتخب ممبران کے اختیارات ختم ہوگئے ہیں۔

الیکشن کمیشن شیڈول پر اب ان کنٹونمنٹس میں نئے بلدیاتی الیکشن ہونگے۔ نئے الیکشن تک اب ہر کنٹونمنٹ بورڈ میں دو رکنی نامزد کئیر ٹیکر بورڈ کام کرے گا جبکہ دو رکنی کئیر ٹیکر بورڈ میں ایک نامزد سویلین ایک نامزد فوجی ممبر ہوگا۔

علاوہ ازیں کنٹونمنٹس ایگزیکٹیو آفیسرز سے کئیر ٹیکر بورڈ کے لیے نام طلب کرلیے گئے ہیں۔ کئیر ٹیکر بورڈ کے لیے نام 26 نومبر کو دفتری اوقات ختم ہونے سے پہلے ریجنل ڈائریکٹر ایم ایل سی کو فراہم کرنے ہونگے ۔

منتخب ممبران کی آخری بورڈ میٹنگ کے بعد کے فیصلے کئیر ٹیکر بورڈ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کئیر ٹیکر بورڈ کا نامزد سویلین ممبر کنٹونمنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا۔

یہ فیصلے ڈائریکٹر جنرل ایم ایل سی کی زیر صدارت اعلی سطحی اجلاس میں کیے گئے۔ چار سال قبل کنٹونمنٹس بورڈ کے جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے گئے تھے۔ 44 میں سے 37 کنٹونمنٹس بورڈ کے منتخب ممبران کی مدت اکتوبر 2025 کو مکمل ہوئی ۔

تاہم 7 کنٹونمنٹس بورڈ کی مدت کے مکمل ہونے کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ منتخب ممبران کی چار سالہ مدت کا تعین حلف اٹھانے کی تاریخ سے کیا جاتا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان اسمبلی اور حکومت آئینی مدت مکمل ہونے پر تحلیل

Express News

لڑکی پر تشدد کی ویڈیو، متاثرہ نے خود سامنے آکر سب بتادیا

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے سونا چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا

Express News

وسیع ذخائر اور کرشنگ سیزن کے باوجود کراچی میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی

Express News

ایف آئی اے افسران نے دو کروڑ رشوت مانگ لی، بلڈر کا ڈی جی کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو