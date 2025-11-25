ملک بھر کے کنٹونمنٹس بورڈ میں منتخب ممبران کی مدت مکمل ہوگئی ہے۔
تفصیلات کے مطابق 44 میں سے 37 کنٹونمنٹس بورڈ کے وائس پریذیڈنٹس منتخب ممبران کے اختیارات ختم ہوگئے ہیں۔
الیکشن کمیشن شیڈول پر اب ان کنٹونمنٹس میں نئے بلدیاتی الیکشن ہونگے۔ نئے الیکشن تک اب ہر کنٹونمنٹ بورڈ میں دو رکنی نامزد کئیر ٹیکر بورڈ کام کرے گا جبکہ دو رکنی کئیر ٹیکر بورڈ میں ایک نامزد سویلین ایک نامزد فوجی ممبر ہوگا۔
علاوہ ازیں کنٹونمنٹس ایگزیکٹیو آفیسرز سے کئیر ٹیکر بورڈ کے لیے نام طلب کرلیے گئے ہیں۔ کئیر ٹیکر بورڈ کے لیے نام 26 نومبر کو دفتری اوقات ختم ہونے سے پہلے ریجنل ڈائریکٹر ایم ایل سی کو فراہم کرنے ہونگے ۔
منتخب ممبران کی آخری بورڈ میٹنگ کے بعد کے فیصلے کئیر ٹیکر بورڈ کے سامنے پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کئیر ٹیکر بورڈ کا نامزد سویلین ممبر کنٹونمنٹ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گا۔
یہ فیصلے ڈائریکٹر جنرل ایم ایل سی کی زیر صدارت اعلی سطحی اجلاس میں کیے گئے۔ چار سال قبل کنٹونمنٹس بورڈ کے جماعتی بنیاد پر بلدیاتی الیکشن کروائے گئے تھے۔ 44 میں سے 37 کنٹونمنٹس بورڈ کے منتخب ممبران کی مدت اکتوبر 2025 کو مکمل ہوئی ۔
تاہم 7 کنٹونمنٹس بورڈ کی مدت کے مکمل ہونے کا ابھی تعین ہونا باقی ہے۔ منتخب ممبران کی چار سالہ مدت کا تعین حلف اٹھانے کی تاریخ سے کیا جاتا ہے۔