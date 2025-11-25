ہر سال اپنا نام تبدیل کرنے والا شہری، مگر کیوں؟ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے

یہ شہری روسی شہر ٹیومین کا رہنے والا ہے

ویب ڈیسک November 25, 2025
facebook whatsup

روس میں ایک آدمی جو ٹیومین شہر کا رہنے والا ہے، وہ ہر سال اپنا نام تبدیل کرتا رہتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق یہ شہری ہر سال اپنا پورا نام (پہلا نام، خاندانی نام، اور والد کانام تک) تبدیل کرتا ہے تاکہ چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی سے بچ سکے۔

یہ شہری بعد میں اپنا اصل نام واپس رکھ لیتا ہے اور پھر دوبارہ یہ چکر دہراتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ حکمتِ عملی کام نہیں آتی۔ کیونکہ رجسٹری آفس نئے نام کی تبدیلی کے بارے میں عدالتی حکام کو اطلاع کرتا ہے جس سے اس کی قانون ذمہ داری ختم نہیں کی جاسکتی۔

واضح رہے کہ چائلڈ سپورٹ نہ دینے پر روس میں مجرم کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سزاؤں میں جرمانہ، ڈرائیونگ لائسنس کی معطلی اور بیرونِ ملک سفر پر پابندی شامل ہوتی ہے۔

لیکن جان بوجھ کر ادائیگی نہ کرنے پر فوجداری سزا ہوسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ادائیگی سے بھاگے تو 1 سال تک کی اصلاحی سزا، جبری مشقت یا قید (عام طور پر 3 ماہ سے 1 سال تک) ہوسکتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

’مردہ‘ قرار دی جانے والی خاتون تدفین سے کچھ لمحے پہلے دوبارہ جی اٹھیں

Express News

بدقسمت ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت، قیمت ہوش اڑا دے گی

Express News

12 ہزار سال قدیم خاتون اور ہنس کا مجسمہ دریافت

Express News

10 برس سے گمشدہ بلی مالکان کو مل گئی

Express News

سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام

Express News

دنیا کی مہنگی ترین کامک بک: سپر مین نمبر 1 لاکھوں ڈالر میں فروخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو