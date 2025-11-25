ہر سال اپنا نام تبدیل کرنے والا شہری، مگر کیوں؟ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے

روس میں ایک آدمی جو ٹیومین شہر کا رہنے والا ہے، وہ ہر سال اپنا نام تبدیل کرتا رہتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق یہ شہری ہر سال اپنا پورا نام (پہلا نام، خاندانی نام، اور والد کانام تک) تبدیل کرتا ہے تاکہ چائلڈ سپورٹ کی ادائیگی سے بچ سکے۔
یہ شہری بعد میں اپنا اصل نام واپس رکھ لیتا ہے اور پھر دوبارہ یہ چکر دہراتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کی یہ حکمتِ عملی کام نہیں آتی۔ کیونکہ رجسٹری آفس نئے نام کی تبدیلی کے بارے میں عدالتی حکام کو اطلاع کرتا ہے جس سے اس کی قانون ذمہ داری ختم نہیں کی جاسکتی۔
واضح رہے کہ چائلڈ سپورٹ نہ دینے پر روس میں مجرم کو سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سزاؤں میں جرمانہ، ڈرائیونگ لائسنس کی معطلی اور بیرونِ ملک سفر پر پابندی شامل ہوتی ہے۔
لیکن جان بوجھ کر ادائیگی نہ کرنے پر فوجداری سزا ہوسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر ادائیگی سے بھاگے تو 1 سال تک کی اصلاحی سزا، جبری مشقت یا قید (عام طور پر 3 ماہ سے 1 سال تک) ہوسکتی ہے۔