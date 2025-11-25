حمزہ علی عباسی طلحہ انجم کی حمایت میں سامنے آگئے

پاکستانی اداکار حمزہ علی عباسی بھارتی پرچم لہرانے کے معاملے پر گلوکار طلحہ انجم کی حمایت میں سامنے آگئے۔
گزشتہ روز سوشل میڈیا پر حمزہ علی عباسی نے اپنے ویڈیو پیغام میں گلوکار طلحہ انجم کے حق میں بات کرتے ہوئے پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ بھارت سے نفرت نہ کریں، چاہے دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہی کیوں نہ ہوں۔
حمزہ علی عباسی نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی کے بعد میں نے جس رویے کو دیکھا، اس نے مجھے مجبور کیا کہ یہ ویڈیو بناؤں۔ دشمنی کا یہ مطلب نہیں کہ پورے ملک سے نفرت شروع کر دی جائے۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہم بھی ارنب گوسوامی اور جنرل بخشی جیسے بن جائیں گے۔
حمزہ علی عباسی نے کہا کہ بھارت میں سارے لوگ انتہاپسند اور دہشت گرد نہیں ہیں، بھی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہماری ثقافت اور فن کو پسند کرتے ہیں۔ بھارت ہمارا ہمسایہ ہے، آج وہاں انتہاپسند حکومت ہے ہوسکتا ہے شائد کل نہ ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسکے ساتھ نا انصافی کر بیٹھو۔
حمزہ علی عباسی کے اس مؤقف پر عوام کی جانب سے ملا جلا ردعمل سامنے آیا ہے۔ بیشتر صارفین نے حمزہ علی عباسی کی حمایت کی جبکہ بعض صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، سوشل میڈیا پر اس بحث کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔